Абсурд очільника Кремля поширили російські ЗМІ, пише 24 канал. Що на цей раз вигадав агресор – читайте далі.

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"Неонацистським режимом" Путін вже нікого не здивує. Він кожного разу використовує це словосполучення, коли говорить про війну в Україні. Однак на цей раз агресор таки придумав, чим вразити людей – він нахабно заявив, що "Росія з теплом ставиться до України". Ясно річ, політик не сказав, що нищить нашу інфраструктуру й лишає людей без світла.

Якщо ракетні обстріли мирних українців це "ставлення з теплом", то краще тоді не знати, як Путін ставиться до своїх близьких. Це якщо вони у нього є.

Повномасштабне вторгнення в Україну та вражаюче єднання громадян проти спільного ворога очільник Кремля вирішив назвати "протистоянням всередині народу". Це у той час, коли українці зібрали гроші на "Байрактари" і купили супутник.

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Порція нового маразму від очільника Кремля з перших уст

"Конфлікт в Україні – по суті протистояння всередині одного народу";

"Захід впроваджував в Україні псевдоцінності, перекроїв свідомість мільйонів людей, намагався запалити іскру для розпаду Росії";

"Захід намагається вибити ґрунт з-під ніг Росії, але ці спроби приречені на провал";

"Відновлення житла на Донбасі має бути в пріоритеті, мешканцям потрібно допомогти пережити зиму";

"Саме Україна та український народ і є перша й головна жертва навмисної сублімації ненависті до росіян, до Росії";

"Якби у лютому ми не схвалили відповідні рішення, то ситуація була б ще гіршою";

"Росія ставиться з теплотою до українського народу, попри сьогоднішнє протистояння".

Усю цю брехню та відверті вигадки уважно слухали російські політики. Їх цілком влаштовує така псевдореальність.

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