Владимир Путин после трехсторонних переговоров с президентами США и Китая заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а лишь пытается ее завершить.

Об этом российский диктатор заявил 19 ноября во время общения с журналистами.

Как Путин объясняет войну против Украины?

Путин традиционно возложил ответственность за начало боевых действий на украинскую сторону. По его словам, новая власть Украины в 2014 году якобы начала войну против регионов, которые не признали ее легитимность. Также он утверждал, что Россия в течение восьми лет пыталась урегулировать ситуацию мирными средствами, а войну на юго-востоке Украины якобы начал Киев.

Кроме того, российский диктатор заявил, что Украина якобы не заинтересована в прекращении боевых действий, поскольку в таком случае может лишиться финансовой поддержки. В то же время он заверил, что Москва стремится к долгосрочному миру и согласилась на компромиссы по урегулированию войны, предложенные Соединенными Штатами.

На заявления Путина отреагировал бывший руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что российский диктатор продолжает придерживаться логики режима, отрицающего существование Украины как независимого государства.

По словам Коваленко, именно поэтому Кремль называет оккупацию Крыма в 2014 году "возвращением своей территории", а дальнейшие действия России пытается оправдать той же риторикой. В то же время украинское сопротивление российским войскам Путин трактует как войну, которую якобы нужно завершить оккупацией.

Ни Китай, ни США не видят мир так, как Путин. Поэтому неважно, что он там говорит,

– подытожил Коваленко.

Это его оценка заявлений российского диктатора, а не официальная позиция США или Китая.

Общаясь со СМИ, Владимир Путин также прокомментировал украинские удары по Крымскому мосту. Российский диктатор заявил, что Москва якобы ответит на эти атаки, однако не уточнил, какими именно будут дальнейшие действия и когда их могут осуществить.