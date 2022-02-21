Путин заявил, что вступление Украины в НАТО прямая угроза России
Во время своего обращения глава Кремля Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы угрозе членства Украины в НАТО. По его словам, это "угроза" для России.
Во время своей речи глава Кремля нагло использовал в качестве "аргумента" Конституцию Украины. Более того, по его словам, в НАТО якобы скептически относятся к членству нашего государства в Альянсе.
Обратите внимание: "Не простая бравада": Путин цинично заявил об опасности от Украины из-за ядерного оружия
Путин снова заявляет об обмане
По словам Путина, НАТО якобы "нагло нарушает обещание" не расширять свои границы на Восток. Однако с вопросом членства Украины в Альянсе у самого главы Кремля ничего не сложилось. Он сначала заявил, что к этой идее в Альянсе относятся скептически, а потом заверил, что это угроза для России.
Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России,
– цинично заявил Путин.
Кроме того, глава Кремля рассказал о том, будто бы спрашивал президента США Билла Клинтона о перспективах членства России в НАТО еще в 2000 году. Однако на этот вопрос лидер США, по словам Путина, якобы отреагировал довольно сдержанно.
Кремль против членства Украины в НАТО: главное
- В Кремле неоднократно заявляли о якобы угрозе членства Украины в НАТО. И "аргументы" каждый раз были более странными, в том числе и то, что Альянс якобы хочет напасть на Россию.
- Более того, Кремль в декабре 2021 года опубликовал так называемые "гарантии безопасности", в которых требовал нерасширения НАТО и, в частности, непринятия Украины в Альянс.
- Однако западные партнеры продолжают поддерживать евроатлантические стремления Украины, а курс на ЕС и НАТО прописан в нашей Конституции.