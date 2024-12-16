Однако есть один опасный момент. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

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"Но у Путина есть один элемент, который, по моему мнению, является очень опасным в информационном смысле. Гипотетически он запускает очередную ракету, и ее сбивают. Представьте, после Сирии еще "Орешник" разбили – это просто катастрофа. Потому что дальше только ядерное оружие, о котором он недавно сказал, что ему теперь не надо использовать его", – сказал он.

Путин рассказывает, что у него много "Орешников", однако, вероятнее всего, это не так. Если у России ничего не получится с этими ракетами, то Кремлю не с чем будет идти на переговоры. Ведь продвижения оккупантов не такие, как рассказывают российские пропагандисты.

Поэтому думаю, он сейчас считает, что надо угрожать максимально долго, а применить его тогда, когда, как он считает, это будет необходимо. Но есть ли у него гарантии, что это будет успешный кейс? Это большой вопрос,

– отметил политолог.

Напомним, Владимир Путин в очередной раз заговорил о "Орешнике". Российский диктатор заявил, что серийный выпуск этих ракет начнется в ближайшее время.