Однак є один небезпечний момент. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний.

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"Але у Путіна є один елемент, який, на мою думку, є дуже небезпечним в інформаційному сенсі. Гіпотетично він запускає чергову ракету, і її збивають. Уявіть, після Сирії ще "Орешник" розбили – це просто катастрофа. Тому що далі тільки ядерна зброя, про яку він нещодавно сказав, що йому тепер не треба використовувати її", – сказав він.

Путін розповідає, що у нього багато "Орешників", однак, найімовірніше, це не так. Якщо у Росії нічого не вийде із цими ракетами, то Кремлю не буде з чим йти на переговори. Адже просування окупантів не такі, як розповідають російські пропагандисти.

Тому думаю, він зараз вважає, що треба погрожувати максимально довго, а застосувати його тоді, коли, як він вважає, це буде необхідно. Але чи є в нього гарантії, що це буде успішний кейс? Це велике питання,

– зазначив політолог.

Нагадаємо, Владімір Путін вкотре заговорив про "Орешник". Російський диктатор заявив, що серійний випуск цих ракет розпочнеться найближчим часом.