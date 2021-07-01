Путин запретил приравнивать действия СССР и нацистской Германии

Владимир Путин подписал закон, запрещающий приравнивать цели и действия СССР и нацистской Германии и европейских стран "оси". Кроме того, документ не позволяет отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

Глава Кремля подписал закон, который называется "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов".

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В России запретили отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Запрещается отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военных СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии и европейских стран оси в период Второй мировой войны,

– говорится в документе.

Приравнивать действия СССР и нацистской Германии нельзя в публичном выступлении, в произведении, которое публично демонстрируется в СМИ или при размещении информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности интернета.

Также закон запрещает "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР во время освобождения стран Европы".

За нарушение закона будут наказывать штрафами

В случае нарушения введенных запретов человек будет нести административную ответственность, аналогичную наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики.

Сейчас правонарушение наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей (370 – 750 гривен) для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей (370 – 1 500 гривен) для должностных лиц и от 10 до 50 тысяч рублей (3 700 – 18 500 гривен) для компаний.

Людям также грозит арест до 15 суток.

Российский парламент 8 июня окончательно принял соответствующий закон.