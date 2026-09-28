Соответствующий указ Путин подписал в понедельник, 28 сентября. Документ был опубликован на российском портале правовой информации.

Что теперь нельзя публиковать?

Согласно указу, к информации с ограниченным доступом отнесли данные об объемах переработки и производства товаров российскими нефтеперерабатывающими заводами.

Ограничения коснутся не только статистики о работе предприятий. Российские власти также решили скрыть значительный массив информации, связанной с поставками энергоресурсов.

В частности, речь идет о:

  • наименование и количество энергетических товаров, вывозимых из России;
  • продавцов, покупателей и посредников;
  • взаиморасчеты;
  • даты и время поставок;
  • транспорт, используемый для перевозок;
  • маршруты транспортировки;
  • терминалы и склады;
  • географические координаты соответствующих объектов;
  • агрегированную таможенную статистику;
  • запланированные объемы реализации товаров топливно-энергетического комплекса.

В документе отдельно указано, что распространять информацию из соответствующего перечня нельзя через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационные сети, в частности через интернет.

В то же время есть исключение: компании смогут самостоятельно раскрывать информацию о своей деятельности. Конкретный перечень товаров, на которые будет распространяться новый запрет, российское правительство должно определить в течение 10 дней.

Засекречивание информации происходит на фоне систематических атак украинских беспилотников по объектам российской нефтяной промышленности. НПЗ в этом году потеряли около трети мощностей по переработке из-за атак украинских дронов.

Указ Путина объясняет новые ограничения необходимостью "принятия неотложных мер в ответ на недружественные действия" США и других иностранных государств и международных организаций.

Напомним, Россия не способна полноценно защитить собственные нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов, а регулярные атаки демонстрируют уязвимость ее противовоздушной обороны.

Как рассказал в эфире 24 Канала бывший снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэтью Сэмпсон, Кремль избегает договоренностей о прекращении ударов по энергетике, поскольку это фактически означало бы признание слабости российской ПВО.

Сэмпсон также обратил внимание на заявления Дональда Трампа с призывами прекратить атаки на российские НПЗ из-за риска роста цен на нефть. Такие публичные призывы лишь подчеркивают проблему с защитой российской энергетической инфраструктуры.

В то же время россияне не могут полностью прикрыть даже небо над Москвой, не говоря уже о многочисленных НПЗ по всей стране.