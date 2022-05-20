Путин заставил мир заболеть стокгольмским синдромом

Как я люблю эту логику. Московия поставляет газ и нефть, так что все должны идти ей на уступки, ведь как мир без газа и нефти?

Кровавая правда, которой не видят

Московия напала на Украину, которая производит сельхозпродукцию для мира, так что все (и Украина) должны идти на уступки Московии, потому что как мир без еды?

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А еще Путину нужно идти на уступки, чтобы он "сохранил лицо", ведь он – опасный психопат, желающий всех убить.



Мир все еще пытается найти что-то человеческое в монстре Путине / Фото Getty Images

Поскольку среди лидеров Украины опасных психопатов нет, и никто всех выбить не угрожает, то и беспокоиться об их лице тоже не стоит.

Если московиты убивают мирных украинцев, насилуют, пытают – это агрессия. Когда украинцы достойно отвечают на агрессию, уничтожая московитов – это уже "эскалация".

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