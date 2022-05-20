Кривава правда, якої не бачать
Московія напала на Україну, яка виготовляє сільгосппродукцію для світу, отже всі (й Україна) мають йти на поступки Московії, бо як же світ без їжі?
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Світ досі намагається знайти щось людське у монстрові Путіні / Фото Getty Images
Оскільки серед лідерів України небезпечних психопатів немає й ніхто всіх вибити не погрожує, то і турбуватися про їхнє обличчя теж не варто.
Якщо московити вбивають мирних українців, ґвалтують, катують – це агресія. Коли українці гідно відповідають на агресію, знищуючи московитів, – це уже "ескалація".
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