Кривава правда, якої не бачать

Московія напала на Україну, яка виготовляє сільгосппродукцію для світу, отже всі (й Україна) мають йти на поступки Московії, бо як же світ без їжі?

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А ще Путєну треба йти на поступки, аби він "зберіг обличчя", адже він – небезпечний психопат, який хоче всіх вбити.



Світ досі намагається знайти щось людське у монстрові Путіні / Фото Getty Images

Оскільки серед лідерів України небезпечних психопатів немає й ніхто всіх вибити не погрожує, то і турбуватися про їхнє обличчя теж не варто.

Якщо московити вбивають мирних українців, ґвалтують, катують – це агресія. Коли українці гідно відповідають на агресію, знищуючи московитів, – це уже "ескалація".

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