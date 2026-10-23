"Трамп сел за стол с шулером": Загородний о ловушке Путина, Starlink и давлении на Украину

Тарас Загородний объяснил, почему Россия теряет боевые самолеты, как Путин затягивает переговоры с Трампом и что происходит вокруг Starlink, республиканцев и резонансных дел НАБУ в Украине.

Российская авиация продолжает терять боевые самолеты, а новые переговоры представителей США с Кремлем не приносят заметных результатов. После встречи Стива Виткоффа с Владимиром Путиным Москва заговорила о возможном продолжении контактов в ноябре, когда в Соединенных Штатах приближаются важные выборы.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, почему российские самолеты могут чаще выходить из строя и как Кремль использует политическую ситуацию в Вашингтоне. Он также оценил перспективы санкций против России, споры вокруг Starlink, изменение настроений среди республиканцев и резонансные антикоррупционные дела в Украине.

Почему Россия теряет боевые самолеты

Российская авиация понесла новые потери. Сначала появилась информация о крушении Су-30 и раненых пилотах, а впоследствии сообщили о еще одной катастрофе, уже с погибшими. Почему российские самолеты все чаще падают?

Это, прежде всего, износ ресурса самолетов. Они работают в таком режиме эксплуатации, для которого не предназначены. Россия не может настолько быстро восстанавливать их ресурс, а нагрузка на авиацию остается очень большой.

К тому же Украина наносит удары по аэродромам, расположенным ближе к нашей территории. Россиянам приходится передислоцировать самолеты дальше, на другие аэродромы. Это означает большее расстояние до районов выполнения боевых задач, более длительные полеты и дополнительную нагрузку на конструкцию самолета и двигатели.

Поэтому пусть летают дальше. Чем дольше они будут эксплуатировать технику в таком режиме, тем быстрее будет изнашиваться ее ресурс.

Не исключаю также ухудшение качества авиационного топлива. У России есть проблемы с его обеспечением, хотя мы пока не можем точно сказать, насколько это влияет на конкретные авиакатастрофы.

Украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы в последнее время стали менее интенсивными. Сейчас продолжаются споры о том, следует ли продолжать атаки на НПЗ. Однако удары по другим объектам российской топливной инфраструктуры не прекратились.

В частности, под ударами остается система "Транснефти". Это очень важно, поскольку повреждение трубопроводной и перекачивающей инфраструктуры затрудняет доставку нефти на заводы, которые еще работают.

То есть Россия сталкивается сразу с несколькими проблемами: износом авиационной техники, необходимостью использовать удаленные аэродромы и рисками для топливной логистики. Все это увеличивает нагрузку на ее военную авиацию.

Путин затягивает переговоры с Трампом

Стив Виткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге, назвал его гуманистом и поблагодарил за освобождение американского гражданина. После более чем трех часов переговоров Юрий Ушаков заговорил о новой встрече в середине ноября. Чего на самом деле добивается Кремль и почему результатов до сих пор нет?

Меня в этой истории прежде всего интересует другое: а где Джаред Кушнер? Почему он не поехал вместе с Виткоффом?

Я не очень верю во все эти дипломатические недуги и объяснения, что кто-то заболел гриппом. Появлялись сообщения, что Кушнер занимает более жесткую позицию в отношении России. Якобы он даже спорил с Путиным, когда тот в очередной раз заговорил о намерении захватить Донбасс.

Согласно этим сообщениям, Кушнер спросил примерно так: в прошлом году мы уже все это слышали, где гарантии, что не услышим снова? Я думаю, что он постепенно отходит от этой истории, поскольку не видит реального результата.

А Виткофф продолжает ездить в Россию. Он, очевидно, что-то пообещал Трампу, убеждал его, что договоренностей можно достичь. И тут Ушаков объявляет, что следующий раунд возможен в десятых числах ноября.

Это фактически означает, что Трампа снова обвели вокруг пальца. Он рассчитывал получить определенный результат до 3 ноября, а теперь россияне предлагают вернуться к переговорам уже после этой даты.

Россиянам нужен хаос. Им не нужен ни Трамп, ни Байден как конкретные политики. Им нужна нестабильность в Соединенных Штатах, которая будет ослаблять американское государство и его возможности влиять на международные процессы.

Трамп сделал целый ряд шагов навстречу Москве, но ничего не получил. Он оказался в ситуации, когда его критикуют за уступки России, а Кремль даже не пытается продемонстрировать серьезную готовность к компромиссу.

Вспомните историю с дизельным топливом. Россияне долго собирались отправить танкер, затем Путин заявил, что нужно все проверить. Это также показывает, что с возможностями экспорта российского дизеля не все так просто.

Теперь Москва пытается представить освобождение американского гражданина как огромный гуманитарный успех. Путин демонстрирует, какой он якобы гуманист, хотя речь идет о человеке, которого россияне ранее сами захватили и удерживали.

В то же время были и другие обещания. В частности, упоминалась история с возможным обменом "тысяча на тысячу", который связывали с отказом Украины от ударов по Красной площади. Однако такого результата мы не увидели.

Украина же продолжает демонстрировать возможность наносить удары по российской территории. В частности, это показал удар по Капотне. Москва не получила гарантий, что Киев прекратит такие операции, а Вашингтон не добился от Путина существенных уступок.

Почему Путин так уверенно затягивает переговоры? Он рассчитывает, что после выборов в США его позиции укрепятся?

Я давно говорю, что Путин не изменит своей позиции, пока остается у власти. Он рассчитывает на дестабилизацию, а не ищет компромиссов.

В частности, он ждет политических перемен в Соединенных Штатах, следит за предстоящими выборами во Франции и в целом за ситуацией в Европе. Россия заинтересована в усилении внутренних противоречий западных государств.

На мой взгляд, Москва пытается использовать и протесты в европейских странах. Мы видим беспорядки во Франции, Италии и других государствах. Кремлю выгодно, когда европейские правительства вынуждены тратить политические ресурсы на борьбу с внутренней нестабильностью.

В Италии, например, Джорджия Мелони заняла значительно более жесткую позицию в отношении беспорядков. Она настаивала на ответственности за поврежденное имущество, в частности на возможности взыскивать убытки с родителей несовершеннолетних нарушителей. Власти начали активнее реагировать на беспорядки.

Россия будет продолжать искать такие слабые места. Путину выгодно, чтобы союзники Украины спорили между собой, меняли правительства, теряли политическую стабильность.

Главная ошибка Трампа заключается в том, что он сел за стол с шулером. А шулер не собирается играть честно. Он использует твое желание договориться, чтобы получить еще больше.

Трамп может сколько угодно говорить о гуманизме Путина, но Россия продолжает войну. Москва не меняет своих требований, не демонстрирует готовности отказаться от своих целей и просто переносит переговоры на более удобные для себя сроки.

Именно поэтому сейчас усиливается давление на Трампа, чтобы он наконец ввел жесткие санкции, в частности те, которые предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Прежде всего речь идет о странах, которые продолжают покупать российскую нефть.

Особенно важна Индия. Ограничение российского нефтяного экспорта на этот рынок стало бы очень болезненным ударом по экономике России. От Трампа такого решения давно ждут, но он продолжает искать способы договориться с Путиным.

И все это происходит в условиях, когда цены на нефть не снижаются так, как хотелось бы американской администрации. Лавров едет в Иран, Россия продолжает контакты с Тегераном, а Трамп все еще пытается добиться от Кремля хоть какого-то дипломатического результата.

Выборы в США и роль Маска

Насколько важным для Трампа может стать 3 ноября? Республиканцы уже критикуют слова Виткоффа о гуманизме Путина, появляются вопросы к Илону Маску из-за проблем со Starlink. Могут ли политические последствия затронуть самого президента и его окружение?

Я бы не спешил с прогнозами относительно результатов американских выборов. У Трампа есть скрытый электорат, в частности независимые избиратели, поддержавшие его на предыдущих выборах.

Проблема демократов в том, что они до сих пор не предложили убедительной программы для людей, разочарованных Трампом. Их собственные рейтинги также не демонстрируют такого роста, который позволял бы уверенно говорить о будущей победе.

Интересным было заявление актера Мэттью Макконехи, которого периодически называют возможным кандидатом в президенты США. Он заговорил о необходимости поддержать некую третью политическую силу, фактически предложив голосовать против традиционных партий.

На мой взгляд, это может сыграть на руку республиканцам. Часть протестных избирателей, разочаровавшихся в Трампе, но не желающих голосовать за демократов, может поддержать независимых кандидатов или третью силу.

Мы уже видели, как ошибались прогнозы по американским выборам. Когда-то многие были уверены в победе Хиллари Клинтон, позже так же прогнозировали победу Камалы Харрис. А реальные результаты оказались другими.

Поэтому нужно дождаться результатов голосования. Американская избирательная система сложнее, чем может показаться по результатам социологических опросов или телевизионных прогнозов.

Но для Украины главное даже не то, кто победит в отдельном штате или какое количество мест получат демократы и республиканцы. Нам нужно понимать, как использовать положение, в которое попал Трамп, для защиты собственных интересов.

Он допускает одну ошибку за другой. И задача Украины – найти возможности для давления, чтобы добиться решений, которые нам нужны.

В краткосрочной перспективе я считаю очень важным заставить Трампа ввести санкции против Индии из-за закупок российской нефти. Это действительно могло бы нанести России значительный экономический ущерб.

К тому же Трамп вынужден реагировать на обвинения в чрезмерной лояльности к Москве. Я не считаю его российским агентом. Но очевидно, что своими неуклюжими попытками спасти Россию он создает проблемы самому себе.

Зеленский это хорошо понимает. Он активно работает с американскими СМИ, в частности с Fox News, объясняя позицию Украины непосредственно американским избирателям.

А кто мог принять решение об ограничении военного сегмента Starlink? Действительно ли за этим мог стоять Маск и кто будет отвечать, если Конгресс начнет разбираться?

Я не верю, что Илон Маск мог самостоятельно принять такое решение без соответствующего указания от американских властей. В военных вопросах его компания выступает подрядчиком Пентагона и работает по государственным контрактам.

Маск может иметь собственную политическую позицию, делать заявления, спорить с чиновниками. Но когда речь идет о военной инфраструктуре и выполнении контрактов, решения такого уровня не принимаются просто потому, что ему захотелось отключить что-то.

На мой взгляд, соответствующее указание поступило от американского руководства. Я предполагаю, что окончательное политическое решение принадлежало Трампу, ведь Пит Хегсет вряд ли самостоятельно решился бы на ограничение работы систем, имеющих военное значение.

Сейчас представители администрации начинают оправдываться, объяснять, что никто ничего не отключал. Возможно, Трамп попытается переложить политическую ответственность на своих подчиненных.

Например, Хегсету могут предложить самому объяснить ситуацию в Конгрессе. Не исключаю даже сценария, при котором он возьмет часть ответственности на себя, а позже получит должность в одной из больших оборонных корпораций. Но это уже вопрос того, как внутри администрации будут решать свои проблемы.

С Маском ситуация сложнее. Он – системный игрок в американской экономике, и просто отстранить его от государственных контрактов не так легко.

Стоит помнить, что компании Маска сотрудничали с американскими властями при разных президентах. Tesla в свое время пользовалась государственными программами поддержки электромобилей, а Маск получал помощь от правительства США, когда его бизнес переживал сложный период.

Это не политик, который зависит исключительно от одной партии. Большие американские компании часто поддерживают кандидатов из обеих политических сил, чтобы сохранить возможность работать независимо от результатов выборов.

Поэтому я не исключаю, что Маск впоследствии начнет поддерживать и демократов, если это будет соответствовать его интересам. Ему могут создать политические трудности, но полностью вытеснить его из системы будет значительно сложнее.

В то же время история с возможными ограничениями спутниковой связи создает проблемы для всей американской оборонной промышленности. Если партнеры начнут сомневаться, что доступ к американским военным технологиям останется стабильным, это повлияет на их будущие закупки.

Я убежден, что представители американского оборонно-промышленного комплекса уже задают администрации неприятные вопросы. Такие решения бросают тень не только на Starlink, но и на надежность американских военных систем в целом.

Европейские государства тем временем начали обсуждать создание собственного аналога военной спутниковой связи. Если они объединят ресурсы и реализуют такой проект, SpaceX рискует потерять часть своего монопольного положения.

А это уже большие деньги и потеря рычагов влияния на европейских партнеров. Поэтому политические игры со связью могут дорого обойтись американским компаниям.

Показательна и ситуация с российскими удобрениями, которые Путин предлагает Соединенным Штатам. Удобрения не подпадали под такие ограничения, как значительная часть других российских товаров, и Россия продолжала ими торговать.

Фактически это еще один способ экспортировать продукцию, производство которой сильно зависит от природного газа. Россия располагает большими объемами относительно дешевого газа и использует их для производства удобрений, которые продает, в частности, европейским странам.

Поэтому Путин не предлагает Трампу ничего принципиально нового. Россия и раньше имела возможность продавать удобрения, а соответствующая политика была сформирована еще при предыдущей американской администрации.

Трамп хотел добиться от Москвы политического результата, но вместо этого лишь создал себе дополнительные трудности. Украина предлагала другой подход: предоставить "Томагавки" и усилить военное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

Он не захотел этого делать. Теперь ему приходится объяснять, почему его попытки договориться с Кремлем не дают ожидаемых результатов.

Республиканцы и интервью Зеленского

Трамп неоднократно заявлял, что Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение. В то же время президент Украины появился на Fox News и прямо заявил, что готов к миру по линии боевого столкновения. Свидетельствует ли это об ослаблении поддержки Трампа даже среди республиканцев?

Конечно. Своими последними решениями Трамп все больше противоречит интересам тех групп, на которые сам долгое время опирался. Прежде всего это американский оборонно-промышленный комплекс и нефтегазовое лобби.

Раньше он демонстрировал готовность защищать интересы американских производителей и энергетических компаний, а теперь его действия в отношении России начинают создавать для них проблемы.

Республиканцы это видят. Я думаю, что часть влиятельных представителей партии и ее спонсоров уже задается вопросом: почему поддерживать решения, которые не приносят результата и в то же время наносят ущерб экономическим интересам США?

Трамп обещал усилить давление на Индию из-за российской нефти. Однако этот вопрос имеет не только санкционное, но и большое экономическое значение для американского энергетического бизнеса.

В частности, США заинтересованы в привлечении инвестиций для разработки нефтяных месторождений в Венесуэле. Для таких проектов требуются значительные средства и долгосрочные контракты на поставку нефти.

Одним из потенциальных больших покупателей является Индия. Но если она продолжает закупать значительные объемы российской нефти, договориться о новых долгосрочных поставках американским компаниям будет сложнее.

Поэтому экономические интересы американских корпораций могут все больше расходиться с попытками Трампа найти компромисс с Москвой. И это создает дополнительную напряженность внутри республиканской среды.

Именно поэтому я не удивляюсь, что Зеленский получил возможность выступить на Fox News. Это один из важнейших консервативных телеканалов США, и его аудитория должна услышать украинскую позицию напрямую.

Зеленский ответил на обвинения в том, что он якобы не хочет мира. Он заявил о готовности к прекращению войны по линии боевого столкновения, но это не означает согласия выполнять все политические и территориальные требования Путина.

Трамп постоянно повторяет, что Украина не хочет договариваться. А Зеленский приходит на телеканал, который смотрит республиканская аудитория, и прямо объясняет, на какую сделку готова украинская сторона.

На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Трамп уже не пользуется безоговорочной поддержкой всего республиканского лагеря. К тому же влиятельные экономические группы не хотят бесконечно поддерживать политические шаги, противоречащие их интересам.

А Россия в очередной раз отложила возможный результат переговоров на период после американских выборов. Трамп надеялся на достижение договоренностей раньше, а теперь Москва фактически предлагает вернуться к этой теме тогда, когда политическая ситуация в США уже может измениться.

НАБУ и информационное давление

На фоне сложных переговоров Украины с США вновь возникли резонансные антикоррупционные истории. Почему публикация материалов НАБУ и САП иногда совпадает с важными внешнеполитическими событиями и могут ли эти дела использоваться для давления на украинскую власть?

Начну с того, что НАБУ и САП действительно делают много полезной работы. Они проводят расследования, и сама по себе борьба с коррупцией Украине необходима.

Но у меня возникает другой вопрос: почему определенные материалы появляются именно тогда, когда украинские власти ведут самые сложные переговоры с Соединенными Штатами?

Некоторые публикации вызывают большой информационный скандал, а затем мы не видим четкого развития уголовного производства. В частности, я не вижу должного продвижения в деле с Миндичем, несмотря на то, что вокруг этой темы было очень много публичных заявлений.

Обнародуют записи телефонных разговоров, фрагменты общения, различные обсуждения. Однако сами разговоры еще не доказывают совершение преступления. Нужно показывать документы, конкретные действия, движение средств и другие доказательства, подтверждающие соответствующие обвинения.

Кроме того, возникает вопрос о законности обнародования материалов досудебного следствия. Если информацию публикуют еще до завершения расследования, она начинает жить собственной политической жизнью.

Затем это используют в США. Выступает какой-нибудь конгрессмен и заявляет: посмотрите, в Украине снова коррупция, вот о чем пишут. А что реально доказано в конкретном деле? На это уже никто не обращает внимания.

Я считаю, что такой подход может быть частью информационного давления на Украину. Особенно опасно это тогда, когда страну одновременно пытаются заставить согласиться на неприемлемые условия завершения войны.

Вы связываете это также с сотрудничеством НАБУ с американскими структурами. На чем основана такая позиция?

В 2023 году НАБУ подписало меморандум о сотрудничестве с ФБР. Это общеизвестная информация, есть соответствующие фотографии и сообщения о подписании документа.

У меня возникает вопрос, насколько значительно влияние американских правоохранительных структур на работу украинского антикоррупционного органа. Особенно сейчас, когда политика американской администрации в отношении Украины вызывает столько противоречий.

Я предполагаю, что отдельные информационные материалы могут использоваться не только американскими политическими группами, но и силами, заинтересованными в ослаблении украинского государства. В частности, не исключаю российского интереса к таким процессам.

Посмотрите, например, на историю вокруг Sense Bank. Это бывший "Альфа-Банк", связанный с Михаилом Фридманом. Его национализация была важным вопросом для Украины, ведь речь шла о большом банке с российскими владельцами.

Национализацией занимались украинские государственные чиновники, в частности представители Национального банка. Среди них был Андрей Пышный, а также к соответствующим процессам имела отношение Ирина Мудра.

Я предполагаю, что интересы бывших владельцев банка могут быть связаны с отдельными информационными кампаниями. Фридман сохраняет экономические интересы, а вопрос санкций против него по-разному решался в Украине и Европе.

Возможно, определенные группы пытаются использовать антикоррупционную тематику для борьбы за экономические активы и политическое влияние. Именно поэтому меня интересует не только резонанс обнародованных материалов, но и то, кто может извлечь выгоду из их появления.

А как вы оцениваете истории вокруг Ермака, Миндича и других чиновников? Достаточно ли обнародованных разговоров для серьезных выводов?

Я не собираюсь выступать в защиту Андрея Ермака или кого-либо другого. Но давайте различать реальные доказательства и информационный шум.

Например, появляются разговоры об общении с гадалками, различные личные истории, подробности телефонных разговоров. Какое это имеет отношение к конкретному преступлению? Если есть документы и доказательства, покажите их и действуйте дальше законным путем.

А если нет, зачем раздувать скандал, который потом ни к чему не приводит?

В одной из таких историй, по моей информации, речь шла о материалах, которые тянутся еще с 2021 года. Вопрос в том, почему они становятся достоянием общественности именно сейчас и почему после громких заявлений мы не видим соответствующего завершения дел.

Подобные вопросы возникают и в отношении других резонансных дел. Мы видим публичные дискуссии вокруг бывших чиновников энергетического сектора, в частности Владимира Кудрицкого и Андрея Коболева.

Что касается Коболева, я упоминал решение Верховного Суда о премиях, которые он получал в 2017–2018 годах. Меня интересует, какие конкретные юридические последствия имеют подобные решения и почему общество часто становится свидетелем информационных скандалов, но не получает ответов об ответственности.

При этом я убежден, что украинский государственный аппарат, несмотря на все его проблемы, в целом продолжает отстаивать интересы страны. Это не означает, что там нет коррупции или ошибок. Но нельзя автоматически представлять всех украинских чиновников предателями лишь на основании информационных кампаний.

Зеленский также демонстрирует, что не собирается соглашаться на неприемлемые условия. И общество, на мой взгляд, это чувствует. После очередного обострения отношений с Трампом мы наблюдали рост поддержки украинского президента, который я оценивал примерно в десять процентов.

Поэтому я рассматриваю часть резонансных публикаций как инструмент ослабления государственной позиции. Когда страна ведет сложные переговоры, ее пытаются втянуть во внутренние конфликты, чтобы заставить руководство тратить ресурсы на оправдания.

Показательной была и история с разговорами Миндича о производстве ракет. На заседании временной следственной комиссии с участием Алексея Гончаренко об этом говорил Штилерман.

Речь шла о том, что Миндич в телефонном разговоре обсуждал возможности производства определенного количества ракет и якобы обращался с соответствующими предложениями к представителям власти.

Но если человек что-то рассказал по телефону, это еще не означает, что он действительно контролировал производство, принимал соответствующие решения или мог реализовать свои заявления. Он мог просто преувеличивать собственные возможности.

Штилерман, насколько я понял его объяснения, также обращал внимание на то, что отдельные заявления из телефонных разговоров могли быть оторваны от реальных производственных процессов.

Однако затем такие фрагменты начинают распространять так, будто это уже доказанный факт. Их используют для политических обвинений против украинского руководства, хотя между сказанным в телефонном разговоре и конкретными действиями может быть огромная разница.

Именно поэтому я настаиваю: если речь идет о борьбе с коррупцией, должны быть доказательства, полноценное расследование и понятный результат. В противном случае громкие публикации могут превратиться в оружие информационной войны против Украины именно тогда, когда государству особенно нужна сильная позиция на международных переговорах.

Загородний о переговорах Путина и Трампа: смотрите видео