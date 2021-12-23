Наприклад, де б ви, Володимире Володимировичу, хотіли б жити, окрім Пітера і Москви. Можна подалі від цивілізації, де б у нього не було сусідів, на яких можна було б напасти, шантажувати і де не було б "русских", яких треба захищати.

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Меседжі, вираз обличчя і відповіді Путіна були геть зовсім іншими. Натура диктатора проявилась повною мірою.

Що ми почули на пресконференції

Ми почули, по-перше, що, диво, "их там таки было и есть". Але нехай вас таке зізнання не вводить в оману, що перед пресконференцією Путін випив сироватку правди і вирішив "жечь".

Ні, просто коли до крихти правди додаєш 2 години нісенітниці, то в нього теж вірять, автоматично.

Як доказ – заяви Путіна, що мінські домовленості взагалі є єдино правильним варіантом розвитку подій на Донбасі, але їх постійно нібито не дотримується Україна.

А Росія взагалі не є стороною конфлікту. Тут би посміятись від душі. Але чи то Путін жартувати розучився, чи то жарти з кожним роком все більше стають схожими на психічне захворювання.

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"Гра з Путіним"

Можна пограти в гру. Путін каже, а кожну наступну фразу я продовжуватиму і озвучуватиму свій варіант відповіді.

Путін каже: "Росія не є стороною конфлікту"

Я кажу "Звісно. Тому що інформація про всіх ваших військових, які з тих конфліктів повернулися в залізних ящиках, ви засекретили ще 7 років тому. Тепер ще й держстандарт про братські могили розробили, щоб "доказів" вже точно ніхто не знайшов".

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Путін каже: "Україна не дотримується мінських домовленостей"

Я відповідаю: "Тоді покажіть мені, в якому пункті "мінську" написано, що Росія може вільно видавати населенню, яке проживає на окупованих територіях, свої паспорти і ухвалювати прямі договори на торгівлю з ОРДЛО".

Путін каже: "Україна утискає росіян і російську мову"

Я відповідаю: "Та ви що? Не існує жодної заборони для українців або інших націй, які проживають на території нашої держави спілкуватися у побуті російською чи будь-якою іншою мовою".

Далі Путін каже: "Ви нам повинні"

А я відповідаю: "Північноатлантичний альянс вам нічого не повинен, як і Україна і будь-яка інша країна, до якої ваш диктаторський режим не має жодного відношення".

Путін промовчав на одне із запитань щодо України

Мені здається, я можу продовжувати цю гру до нескінченності. Але річ у тому, що коли в Путіна запитали, чи може він гарантувати що російські війська не прийдуть з війною до України, то він нічого на це не сказав.

Прямої відповіді на запитання я просто не почула. На цьому ігри, здається, закінчились.

Варто зауважити, що по-іншому трактувати такі заяви не може не лише Фейгін, а й, наприклад, спікер парламенту (який є першою людиною у державі після президента) Руслан Стефанчук.

Зауважу! За його словами, у 2014 році Росія вже порушила свої гарантії, не отримавши сильного спротиву з боку Заходу.

Тому може зробити це знову, як колись Росія виступала гарантом ядерного роззброєння, а тепер натякає про можливість ядерного удару по Україні у разі продовження нашого демократичного розвитку.

Погоджується з ним і глава Міноборони Естонії. Він теж висловив думку, що зі спробами Путіна розвалити безпеку в Європі дійсно час закінчувати, і так вже дуже затягнули.



Путін знову заскандалився новими заявами / Фото Getty Images

До речі, коли в Естонії говорять про крайню межу, якої вже досяг Путін, то, повірте, вони там чудово розуміють, що дипломатичними розмовами ситуацію більше не розв'язати. Принаймні, тому що станом на зараз:

біля кордонів України на відстані 200 кілометрів вже розташовані 122 тисячі російських військових;

ще 143 тисяч 500 військових Росії – на відстані 400 кілометрів в цьому радіусі від нашого кордону.

Тож погодьтеся, навряд чи з кожним з них нам вдасться поговорити, та й не до розмов буде. На цей випадок "не розмов" НАТО вже привели у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування.

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З дня на день вони мають бути готові до розгортання протягом 5 днів, а не тижня, як це було раніше. Таке розгортання може відбутись у кризовому районі. Оперативну групу наразі очолює Туреччина, до складу якої входить 6 400 вояків.