Путин сдохнет в ближайшее время, но сам не застрелится, – историк

Сценарий кончины Сталина нам известен, так что можем считать, что Путин закончит так же, своей смертью не умрет. Будет ли это повторение ситуации с Чаушеску и его семьей или история Гитлера, неизвестно.

Об этом в эфире 24 канала, рассказал историк Александр Алферов. Он также отметил, что Путин и его режим используют те же методы, что и Сталин.

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Но вряд ли Путин застрелится сам, ведь такие диктаторы – абсолютно сцикливые люди, не имеющие мужества совершить самоубийство,

– подчеркнул историк.

Александр Алферов также добавил, что мы справедливо можем ждать праведного гнева от ребят, которым он надоел.

О сходстве между Путином, Гитлером и Сталиным: смотрите видео



