Путин пожаловался на проблемы бедности и алкоголизма в России
русский диктатор Владимир Путин теряет последние остатки смысла. До него только сейчас дошло, как процветают в России бедность и алкоголизм.
русский алкоголизм давно стал известен на весь мир. Впрочем, в России обмен информацией устроен таким образом, что верхушка кремля только сейчас начинает видеть, что происходит вокруг них.
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пути жалуется на бедность и алкоголизм в России
диктатор Владимир Путин правит недалекой россией уже 20 лет. Все это время он делал все возможное, чтобы население было максимально бедным и топило свою беспомощность и инфантильность в алкоголе.
Когда дела в войне против Украины пошли плохо и он понял, что подать своему населению ничего, кроме безумных потерь и развала российской армии, не сможет, диктатор неожиданно решил бороться с "внутренними проблемами" россии.
От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими мономистами, и другая проблема – высокий уровень алкоголизации населения. Не надо ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать нечего, надо заниматься острыми проблемами,
– заявил путин.
Только по официальным данным, около 15% граждан страны-агрессора проживают за чертой бедности. Также известно о массовом алкоголизме в рядах российской армии, провоцирующей неповиновение офицерам и боевых конфликтах между подразделениями.
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