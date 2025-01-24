До этого серьезно говорить о диалоге с Киевом сложно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Путина.

Смотрите также Россия готова к переговорам по Украине, – Путин

На что жалуется Путин

Диктатор опасается, что украинская власть объявит результаты будущего договора нелегитимными. Такая возможность существует якобы из-за так называемого постановления Зеленского о запрете переговоров с Россией.

По словам Путина, "режим в Киеве" с удовольствием получает финансовую помощь от своих "спонсоров".

Хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки. Но выполнять указание своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, – менять принятый указ о запрете переговоров не спешат,

– говорит президент России.