До цього серйозно говорити про діалог із Києвом Кремлю складно. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Путіна.

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На що скаржиться Путін

Диктатор побоюється, що українська влада оголосить результати майбутнього договору нелегітимними. Ця можливість існує начебто через так звану постанову Зеленського про заборону переговорів із Росією.

За словами Путіна, "режим у Києві" із задоволенням отримує фінансову допомогу від своїх "спонсорів".

Хом'ячать із задоволенням ці сотні мільярдів за обидві щоки. Але виконувати вказівку своїх спонсорів, а ми знаємо, що такі вказівки є, – змінювати ухвалений указ про заборону переговорів не поспішають,

– каже президент Росії.