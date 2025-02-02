Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, подчеркнув, что Россия сконцентрирована не только на Украине, но и продолжает осуществлять гибридные атаки, например в Балтийском море. Эти акции диверсии направлены на то, чтобы проверить, насколько Европа готова к войне и как будет реагировать.

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Кремлю важно рассорить США и Европу

Путину, по мнению эксперта-международника, важно вернуть хотя бы частичный контроль над теми государствами, которые когда-то входили в состав СССР или в его сферу влияния, а сейчас стали членами ЕС или НАТО. Среди таких страны Балтии, а также Центрально-Восточной Европы.

Россия делает все возможное, чтобы влиять на эти страны, в частности через электоральные процессы, пытаясь привести к власти максимально лояльных к Кремлю политиков, таким образом воплощать свои замыслы в жизнь,

– пояснил Желиховский.

Если эти государства ослабнут, Путин, со слов эксперта-международника, смог бы потом воспользоваться возможностью и осуществить полноценное нападение. Но для России сейчас, по убеждению Желиховского, было бы очень важно рассорить США и страны Европы, чтобы Трамп в основном сконцентрировался на тех проблемах, которые есть в Соединенных Штатах.

Таким образом США вышли бы из европейской игры, минимизировали свое участие в европейских процессах, в частности относительно обороны, безопасности. Тогда Россия имела бы больше поле для маневра, а Европа стала бы сговорчивее,

– считает Желиховский.

Путин хочет организовать "новую Ялту"

Эксперт-международник убежден, что для главы Кремля настоящим подарком стало бы уменьшение активности США в рамках НАТО, а идеальным вариантом – выход Соединенных Штатов из блока. Тогда Европа стала бы гораздо более уязвимой.

Именно поэтому, как пояснил Желиховский, глава Кремля хотел бы подписать с Трампом отдельный договор по Украине, а Европу "вывести за скобки" и навязывать президенту США мысли о ненужности ЕС, которая якобы только потребляет, а сама в свою оборону денег не вкладывает.

"Он бы говорил ему, что наибольшие мощности сосредоточены в США, России, Китае и что это государства, которые могут навязывать миру порядок, поэтому можно организовать что-то вроде "новой Ялты". Затем поделить мир на сферы влияния, где США досталось бы Западное полушарие, Россия бы влияла на постсоветское пространство и частично Европу, Китай бы имел больше влияния в Юго-Восточной Азии и частично Европе", – озвучил Желиховский.

Таким образом, по мнению эксперта-международника, Путин хотел бы войти в историю России, править ею до конца своих дней. Потому что такая "новая Ялта", со слов Желиховского, однозначно ему бы обеспечивала непрерывное правление, тогда бы никто не сомневался в его лидерстве.

Эксперт-международник уверен, что российский диктатор мечтает именно об этом и в Трампе он как раз видит возможность реализовать свой замысел. Однако Желиховский выразил сомнение, что главе Кремля это удастся.