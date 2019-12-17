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      Путин – Hublot: российская газета неосознанно потроллила своего президента – фото

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      Кажется, "Слуга народа" стала для россиян настоящим источником шуток о Путине / ria.ru

      Во вторник, 17 декабря, ежедневная российская газета "Ведомости" вышла с фото президента Украины Владимира Зеленского на первой полосе. Все бы ничего, если бы не маленькая деталь – сразу под его фото удобно разместилась реклама часов Hublot, которыми в сериале "Слуга народа" троллили Путина.

      Фото свежего выпуска "Вестей" в Фейсбуке опубликовала пользовательница Ксения Болецкая, передав привет телеканалу ТНТ.

      К слову: В российской версии "Слуги народа" вырезали шутку про Путина: видео


      Троллинг Путина от "Ведомостей"

      Почему Путин – Hublot?

      На самом деле это старая шутка, вышедшая еще в первой серии первого сезона сериала "Слуга народа". Там будущему президенту Украины, а тогда главному актеру сериала Владимиру Зеленскому помогают с выбором часов.

      В одно мгновение выбор падает на часы марки Hublot и премьер-министр, которого играл Станислав Баклан отмечает, что такие носит сам Владимир Путин. В ответ герой Зеленского переспрашивает: "Путин – Hublot?".

      О шутке уже давно забыли, но пришлось вспомнить, когда сериал решили показать в России. Там шутка для части аудитории вырезали, но не успели вырезать для зрителей азиатской части России – там вышла оригинальная версия первой серии.

      К слову, в итоге показ сериала в России прекратили уже после первой серии.

      Шутка о Путине в сериале "Слуга народа": смотрите видео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Квартал 95 Кино Новости России Владимир Зеленский Владимир Путин
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