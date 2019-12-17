Путін – Hublot: російська газета несвідомо потролила свого президента – фото

У віторок, 17 грудня, щоденна російська газета "Ведомости" вийшла з фото Президента України Володимира Зеленського на першій шпальті. Все б нічого, якби не маленька деталь – зразу під його фото зручно розмістилася реклама годинників Hublot, якими у серіалі "Слуга народу" тролили Путіна.

Фото свіжого випуску "Вестей" у фейсбуці опублікувала користувачка Ксеня Болецька, передавши привіт телеканалу ТНТ.

До слова: У російській версії "Слуги народу" вирізали жарт про Путіна: відео



Тролінг Путіна від "Ведомостей"

Чому Путін – Hublot?

Насправді це старий жарт, який вийшов ще у першій серії першого сезону серіалу "Слуга народу". Там майбутньому президенту України, а тоді головному актору серіалу Володимиру Зеленському допомагають з вибором годинника.

В одну мить вибір падає на годинник марки Hublot і прем'єр-міністр, якого грав Станіслав Баклан зазначає, що такі носить сам Володимир Путін. У відповідь герой Зеленського перепитує: "Путін – Hublot?".

Про жарт вже давно забули, але довелося згадати, коли серіал вирішили показати у Росії. Там жарт для частини аудиторії вирізали, але не встигли вирізати для глядачів азіатської частини Росії – там вийшла оригінальна версія першої серії.

До слова, у підсумку показ серіалу у Росії припинили вже після першої серії.

Жарт про Путіна у серіалі "Слуга народу": дивіться відео