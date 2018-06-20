Путин – коммунист и грезит Советским Союзом, – российский историк
Президент России Владимир Путин грезит Советским Союзом и "фейковой недофедерацией".
Такое мнение в блиц-интервью изданию "Обозреватель" высказал российский историк, оппозиционер Андрей Зубов.
"Путин – это чекист, это, по сути, коммунист. Он грезит Советским Союзом, он говорит, что его распад – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века", – подчеркнул Зубов.
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Комментируя слова одного из российских идеологов проектов "русская весна" и "Новороссия" Сергея Кургиняна о том, что якобы "Украинское государство было создано Советским Союзом", российский историк пояснил: "По сути, Советский Союз, пусть и фейковая недофедерация, но именно как федерация во многом возник из-за Украины".
"Тогда советская Россия старалась придерживаться международных соглашений. Поэтому Украине и маленькому кусочке Беларуси – фактически части Минской области – она дала статус союзных республик", – напомнил Зубов.
К слову, ранее украинский издатель Иван Малкович рассказал о том, как в СССР "московиты высмеивали все украинское, пытались показать, что это все опереточная шароварщина".
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