22:38
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, сегодня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, сегодня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Путин – коммунист и грезит Советским Союзом, – российский историк

67 Читати новину українською
Путин бредит Советским Союзом, считает историк Зубов
Путин бредит Советским Союзом, считает историк Зубов / Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин грезит Советским Союзом и "фейковой недофедерацией".

Такое мнение в блиц-интервью изданию "Обозреватель" высказал российский историк, оппозиционер Андрей Зубов.

"Путин – это чекист, это, по сути, коммунист. Он грезит Советским Союзом, он говорит, что его распад – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века", – подчеркнул Зубов.

Читайте также: Портников объяснил интересный момент в биографии Путина

Комментируя слова одного из российских идеологов проектов "русская весна" и "Новороссия" Сергея Кургиняна о том, что якобы "Украинское государство было создано Советским Союзом", российский историк пояснил: "По сути, Советский Союз, пусть и фейковая недофедерация, но именно как федерация во многом возник из-за Украины".

"Тогда советская Россия старалась придерживаться международных соглашений. Поэтому Украине и маленькому кусочке Беларуси – фактически части Минской области – она дала статус союзных республик", – напомнил Зубов.

К слову, ранее украинский издатель Иван Малкович рассказал о том, как в СССР "московиты высмеивали все украинское, пытались показать, что это все опереточная шароварщина".

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики История СССР Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
сегодня, 19:51 Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
252
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук