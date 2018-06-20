Путин – коммунист и грезит Советским Союзом, – российский историк

Президент России Владимир Путин грезит Советским Союзом и "фейковой недофедерацией".

Такое мнение в блиц-интервью изданию "Обозреватель" высказал российский историк, оппозиционер Андрей Зубов.

"Путин – это чекист, это, по сути, коммунист. Он грезит Советским Союзом, он говорит, что его распад – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века", – подчеркнул Зубов.

Читайте также: Портников объяснил интересный момент в биографии Путина

Комментируя слова одного из российских идеологов проектов "русская весна" и "Новороссия" Сергея Кургиняна о том, что якобы "Украинское государство было создано Советским Союзом", российский историк пояснил: "По сути, Советский Союз, пусть и фейковая недофедерация, но именно как федерация во многом возник из-за Украины".

"Тогда советская Россия старалась придерживаться международных соглашений. Поэтому Украине и маленькому кусочке Беларуси – фактически части Минской области – она дала статус союзных республик", – напомнил Зубов.

К слову, ранее украинский издатель Иван Малкович рассказал о том, как в СССР "московиты высмеивали все украинское, пытались показать, что это все опереточная шароварщина".