Путін – комуніст і марить Радянським Союзом, – російський історик
Президент Росії Володимир Путін марить Радянським Союзом та "фейковою недофедерацією".
Таку думку в бліц-інтерв'ю виданню "Обозреватель" висловив російський історик, опозиціонер Андрій Зубов.
"Путін – це чекіст, це, по суті, комуніст. Він марить Радянським Союзом, він говорить, що його розпад – це найбільша геополітична катастрофа XX століття", – наголосив Зубов.
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Коментуючи слова одного з російських ідеологів проектів "російська весна" і "Новоросія" Сергія Кургіняна про те, що нібито "Українська держава була створена Радянським Союзом", російський історик пояснив: "По суті, Радянський Союз, нехай і фейкова недофедерація, але саме як федерація багато в чому виник через Україну".
"Тоді радянська Росія намагалася дотримуватися міжнародних угод. Тому Україні і маленькому шматочку Білорусі – фактично частині Мінської області – вона дала статус союзних республік", – нагадав Зубов.
До слова, раніше український видавець Іван Малкович розповів про те, як в СРСР " московити висміювали все українське, намагалися показати, що це все опереткова шароварщина".
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