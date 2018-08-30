Путин боится последствий общественного недовольства в России, – The Washington Post

В последние недели негативная реакция общественности на план правительства по повышению в России пенсионного возраста, который не менялся на протяжении большей части века, обнажил некоторые возможные трещины в фундаменте популярности главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет корреспондент The Washington Post Антон Трояновский.

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Так, 29 августа президент РФ вышел в эфир, чтобы объявить об "отступлении" в пенсионной реформе и попросить народ о поддержке. Согласно первоначальному предложению российского правительства, для женщин пенсионный возраст был бы повышен до 63 лет, а для мужчин – до 65-ти. Путин в необычном телеобращении заявил о сокращении нового пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин же он составит 65 лет.

Это телеобращение было знаком того, что лидер Кремля боится последствий общественного недовольства, несмотря на господство Путина в российской политике. По словам аналитиков, несмотря на всю мощь Кремля, Путин волнуется по поводу внезапных массовых протестов вроде тех, что привели к свержению лидеров в Украине и в других частях бывшего СССР,

– замечает автор статьи.

29 августа в России произошел тот редкий случай, когда Путин обратился напрямую к общественности, чтобы встать на защиту непопулярных мер. И это указало на проблемы, которые представляет для его власти вялый экономический рост в стране, который еще больше подрывают западные санкции, продолжает журналист.

"Реакция на пенсионный проект показала, что управление шаткой российской экономикой для Путина связано с большими опасностями, чем его внешняя политика. Аннексия украинского полуострова Крым в 2014 году и дальнейший конфликт с Западом позволили президенту РФ позиционировать себя как защитника русского народа, который выше повседневных политических перепалок. Но решение повысить пенсионный возраст внезапно привлекло внимание общественности ко внутренним неурядицам в России, и рейтинг Путина упал до уровня, который в последний раз наблюдался непосредственно перед аннексией Крыма", – делает вывод Трояновский.

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Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян.



В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране проходили акции протеста, организованные преимущественно представителями оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.