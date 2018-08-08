Путин боится только одного: разведчик США объяснил, как остановить главу Кремля

У главы Кремля Владимира Путина есть один большой страх: он боится, что когда-нибудь российский средний класс наконец восстанет против его режима и выйдет на улицы, требуя изменений. Так было в Тунисе, в Каире, в других городах Ближнего Востока и Северной Африки в период с 2010 по 2012 годы. Так случилось четыре года назад в Киеве, где украинцы свергли пророссийскую власть, заставив президента РФ

Санкции, бьющие по сердцу российской экономики и усиливающие риски беспорядков с участием среднего класса, заставят Путина задуматься, пишет в статье для The Washington Post кадровый сотрудник американской разведки Майкл Морелл, который в 2010-2013 годах занимал должность заместителя директора ЦРУ.

Читайте также: Спонсор терроризма: США готовят жесткие санкции против РФ и будут искать деньги Путина

Какими же должны быть эти санкции? Хорошим началом может стать предложенный 2 августа сенатский законопроект "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" (DASKAA), поддержанный обеими партиями. Надо запретить любые соглашения, имеющие отношение к российских энергетических проектов, а также покупку российских государственных долговых обязательств новых выпусков. Вашингтон должен призвать союзников присоединиться к этим усилиям,

– советует автор публикации.

Ответ Вашингтона на вмешательство России в демократические процессы в США пока неэффективен, поскольку удары наносятся только по организациям и лицам, которые реально участвуют в российских информационных войнах, уверен Морелл. После выборов 2016 года Соединенные Штаты ввели санкции как минимум против 10 российских организаций (к тому же, некоторые были наказаны не один раз) и по меньшей мере 23 человек. Поскольку эти санкции не оказали серьезного влияния на российскую экономику в целом, политические последствия для Путина были незначительными, продолжает он.

Поэтому, по мнению военного, Соединенным Штатам нужно в полной мере применить уже объявленные и введенные санкции против РФ. "Путину надо четко указать на то, что мы отменим санкции, как только он прекратит вмешательство в деятельность демократических институтов США и их союзников, часть из которых тоже оказалась "в осаде", – призывает Морелл.

Также Америке стоит защитить свою электоральную систему, и особенно то программное обеспечение, в котором содержится информация о зарегистрированных избирателях, отмечает автор материала.

"Каждый электронный бюллетень должен иметь бумажную копию, которую в случае необходимости можно использовать для сверки результаты голосования. Нужны новые правила и система их исполнения, чтобы запретить доступ иностранных денег до американских выборов. Федеральная власть должна работать с избирательными штабами, укрепляя защищенность техники и сетей, которыми те пользуются. И наконец, необходима более тесная координация всех ветвей власти с целью защиты американских выборов. Видимо, добиться этого наилучшим образом можно, создав Центр гибридных угроз по образу и подобию Национального контртеррористического центра", – предлагает американский разведчик.

Читайте также: Facebook имеет доказательства вмешательства России в выборы в США, – Цукерберг

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.