Путін боїться лише одного: розвідник США пояснив, як зупинити главу Кремля

У глави Кремля Володимира Путіна є один великий страх: він боїться, що коли-небудь російський середній клас нарешті повстане проти його режиму і вийде на вулиці, вимагаючи змін. Так було в Тунісі, в Каїрі, в інших містах Близького Сходу та Північної Африки в період із 2010 по 2012 роки. Так сталося чотири роки тому в Києві, де українці скинули проросійську владу, змусивши президента РФ нервувати.

Санкції, що б'ють по серцю російської економіки і підсилюють ризики заворушень за участю середнього класу, змусять Путіна задуматися, пише у статті для The Washington Post кадровий співробітник американської розвідки Майкл Морелл, який у 2010-2013 роках обіймав посаду заступника директора ЦРУ.

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Якими ж повинні бути ці санкції? Хорошим початком може стати запропонований 2 серпня сенатський законопроект, "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA), підтриманий обома партіями. Треба заборонити будь-які угоди, що мають стосунок до російських енергетичних проектів, а також покупку російських державних боргових зобов'язань нових випусків. Вашингтон повинен закликати союзників приєднатися до цих зусиль,

– радить автор публікації.

Відповідь Вашингтона на втручання Росії в демократичні процеси у США поки неефективна, оскільки удари завдаються тільки по організаціях та особах, які реально беруть участь в російських інформаційних війнах, переконаний Морелл. Після виборів 2016 року Сполучені Штати ввели санкції як мінімум проти 10 російських організацій (до того ж, деякі були покарані не один раз) і щонайменше проти 23 осіб. Оскільки ці санкції не чинили серйозного впливу на російську економіку загалом, політичні наслідки для Путіна були незначними, продовжує він.

Тому, на думку військового, Сполученим Штатам потрібно в повній мірі застосувати вже оголошені і введені санкції проти РФ. "Путіну треба чітко вказати на те, що ми скасуємо санкції, як тільки він припинить втручання в діяльність демократичних інститутів США та їхніх союзників, частина з яких теж опинилася "в облозі", – закликає Морелл.

Також Америці варто захистити свою електоральну систему, і особливо те програмне забезпечення, в якому міститься інформація про зареєстрованих виборців, наголошує автор матеріалу.

"Кожен електронний бюлетень повинен мати паперову копію, яку в разі потреби можна використовувати для звірки результати голосування. Потрібні нові правила і система їх виконання, щоб заборонити доступ іноземних грошей до американських виборів. Федеральна влада повинна працювати з виборчими штабами, зміцнюючи захищеність техніки і мереж, якими ті користуються. І нарешті, необхідна тісніша координація всіх гілок влади з метою захисту американських виборів. Мабуть, домогтися цього найкращим чином можна, створивши Центр гібридних загроз за образом і подобою Національного контртерористичного центру", – пропонує американський розвідник.

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Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.