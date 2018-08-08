21:28
8 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 14°C
  • четвер
    27°C 18°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    29°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, сьогодні
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін боїться лише одного: розвідник США пояснив, як зупинити главу Кремля

1599 Читать новость на русском
США повинні використати головний страх Путіна
США повинні використати головний страх Путіна / Front News International

У глави Кремля Володимира Путіна є один великий страх: він боїться, що коли-небудь російський середній клас нарешті повстане проти його режиму і вийде на вулиці, вимагаючи змін. Так було в Тунісі, в Каїрі, в інших містах Близького Сходу та Північної Африки в період із 2010 по 2012 роки. Так сталося чотири роки тому в Києві, де українці скинули проросійську владу, змусивши президента РФ нервувати.

Санкції, що б'ють по серцю російської економіки і підсилюють ризики заворушень за участю середнього класу, змусять Путіна задуматися, пише у статті для The Washington Post кадровий співробітник американської розвідки Майкл Морелл, який у 2010-2013 роках обіймав посаду заступника директора ЦРУ.

Читайте також: Спонсор тероризму: США готують жорсткі санкції проти РФ та шукатимуть гроші Путіна

Якими ж повинні бути ці санкції? Хорошим початком може стати запропонований 2 серпня сенатський законопроект, "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA), підтриманий обома партіями. Треба заборонити будь-які угоди, що мають стосунок до російських енергетичних проектів, а також покупку російських державних боргових зобов'язань нових випусків. Вашингтон повинен закликати союзників приєднатися до цих зусиль,
– радить автор публікації.

Відповідь Вашингтона на втручання Росії в демократичні процеси у США поки неефективна, оскільки удари завдаються тільки по організаціях та особах, які реально беруть участь в російських інформаційних війнах, переконаний Морелл. Після виборів 2016 року Сполучені Штати ввели санкції як мінімум проти 10 російських організацій (до того ж, деякі були покарані не один раз) і щонайменше проти 23 осіб. Оскільки ці санкції не чинили серйозного впливу на російську економіку загалом, політичні наслідки для Путіна були незначними, продовжує він.

Тому, на думку військового, Сполученим Штатам потрібно в повній мірі застосувати вже оголошені і введені санкції проти РФ. "Путіну треба чітко вказати на те, що ми скасуємо санкції, як тільки він припинить втручання в діяльність демократичних інститутів США та їхніх союзників, частина з яких теж опинилася "в облозі", закликає Морелл.

Також Америці варто захистити свою електоральну систему, і особливо те програмне забезпечення, в якому міститься інформація про зареєстрованих виборців, наголошує автор матеріалу.

"Кожен електронний бюлетень повинен мати паперову копію, яку в разі потреби можна використовувати для звірки результати голосування. Потрібні нові правила і система їх виконання, щоб заборонити доступ іноземних грошей до американських виборів. Федеральна влада повинна працювати з виборчими штабами, зміцнюючи захищеність техніки і мереж, якими ті користуються. І нарешті, необхідна тісніша координація всіх гілок влади з метою захисту американських виборів. Мабуть, домогтися цього найкращим чином можна, створивши Центр гібридних загроз за образом і подобою Національного контртерористичного центру", – пропонує американський розвідник.

Читайте також: Facebook має докази втручання Росії у вибори в США, – Цукерберг

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини США Новини політики Санкції Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Росії чоловік розкопав могилу, щоб забрати iPhone
 8 травня 2015 , 11:00
У ФБР зробили неочікувану заяву щодо втручання РФ у вибори США
7 вересня 2017 , 23:37
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук