Путин готов встретиться с "недружественным" Трампом

Представители России готовы встречаться с представителями даже тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении страны, в том числе и США.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

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В частности, дипломат сделал такое заявление, комментируя вопрос об актуальности встречи после заявлений Вашингтона о санкциях.

Мы никогда от контактов не шли, в том числе и с представителями тех стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к нам. Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится,

– сказал Лавров.

Глава российского МИД отметил, что о возможной встрече представителей стран можно говорить при условии заинтересованности американской стороны.

"По крайней мере, и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если, конечно же, американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", – подчеркнул он.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.