Путин получил письмо от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом сенатор написал в Twitter.

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"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина", – заявил Рэнд Пол.

По его словам, в письме отмечается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов.

I was honored to deliver a letter from President Trump to President Vladimir Putin’s administration. The letter emphasized the importance of further engagement in various areas including countering terrorism, enhancing legislative dialogue and resuming cultural exchanges. — Senator Rand Paul (@RandPaul) 8 серпня 2018 р.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.