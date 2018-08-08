Путин получил письмо от Трампа
Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от президента США Дональда Трампа.
Об этом сенатор написал в Twitter.
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"Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина", – заявил Рэнд Пол.
По его словам, в письме отмечается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов.
Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.