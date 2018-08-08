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Путін отримав листа від Трампа

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Трамп написав листа Путіну
Трамп написав листа Путіну / dw.com

Американський сенатор Ренд Пол передав в адміністрацію президента Росії лист від президента США Дональда Трампа.

Про це написав сенатор у Twitter.

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"Я мав честь передати лист президента Трампа в адміністрацію президента Володимира Путіна", – заявив Ренд Пол.

За його словами, у листі наголошується на важливості подальшої співпраці в різних сферах, в тому числі в боротьбі з тероризмом, посилення діалогу в законодавчій сфері та відновлення культурних обмінів.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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