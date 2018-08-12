21:59
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 13°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін готовий зустрітися з "недружнім" Трампом

1
Путін готовий зустрітися з Трампом незважаючи на нові санкції
Путін готовий зустрітися з Трампом незважаючи на нові санкції / Фото з відкритих джерел

Представники Росії готові зустрічатися з представниками навіть тих країн, які проводять недружню політику щодо країни, в тому числі і США.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

Читайте також: Путін отримав листа від Трампа

Зокрема, дипломат зробив таку заяву коментуючи питання про актуальність зустрічі після заяв Вашингтона про санкції.

Ми ніколи від контактів не йшли, в тому числі і з представниками тих країн, які проводять явно недружню політику по відношенню до нас. Тому, якщо лідери відчують необхідність зустрітися і повернутися до тих питань, які, як нам здавалося, об'єднувати повинні Росію і США, але які викликають відторгнення у деяких кіл всередині США, думаю, така зустріч відбудеться,
– сказав Лавров.

Глава російського МЗС зауважив, що про ймовірну зустріч представників країн можна говорити за умови зацікавлення американської сторони.

"Принаймні і на рівні глав зовнішньополітичних відомств ми такі контакти готові розвивати, якщо звичайно ж американська сторона буде готова діяти на основі балансу інтересів, на основі рівноправності і врахування позиції один одного", – підкреслив він.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Теги: Сергій Лавров Новини Росії Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
сьогодні, 20:48 Хто влаштував смертельне ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 20:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Тарас Шевченко свідомий автомобіліст, індійський Гітлер
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сьогодні, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
"Росію змусили": У Путіна прокоментували "дипломатичну війну" між Росією та США
 30 березня , 14:49
В одну Дуду: чому президент Польщі також проти "бандерівців"?
 9 лютого , 12:00
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів
 29 липня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук