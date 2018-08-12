Путін готовий зустрітися з "недружнім" Трампом

Представники Росії готові зустрічатися з представниками навіть тих країн, які проводять недружню політику щодо країни, в тому числі і США.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

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Зокрема, дипломат зробив таку заяву коментуючи питання про актуальність зустрічі після заяв Вашингтона про санкції.

Ми ніколи від контактів не йшли, в тому числі і з представниками тих країн, які проводять явно недружню політику по відношенню до нас. Тому, якщо лідери відчують необхідність зустрітися і повернутися до тих питань, які, як нам здавалося, об'єднувати повинні Росію і США, але які викликають відторгнення у деяких кіл всередині США, думаю, така зустріч відбудеться,

– сказав Лавров.

Глава російського МЗС зауважив, що про ймовірну зустріч представників країн можна говорити за умови зацікавлення американської сторони.

"Принаймні і на рівні глав зовнішньополітичних відомств ми такі контакти готові розвивати, якщо звичайно ж американська сторона буде готова діяти на основі балансу інтересів, на основі рівноправності і врахування позиції один одного", – підкреслив він.

Нагадаємо, 22 серпня Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.