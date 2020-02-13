Путин хочет закрепить традиционные семейные ценности в Конституции: видео

Хозяин Кремля Владимир Путин высказался категорически против однополых браков. Президент поддержал предложение закрепить в тексте Конституции России традиционные семейные ценности.

Свою позицию Путин озвучил в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию, сообщает "РИА Новости" в телеграм.

Важно: Путин решил изменить Конституцию, потому что Лукашенко не согласился объединить Россию и Беларусь, – СМИ

"Что касается отца №1, отца №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет отца №1, у нас будет папа и мама", – подчеркнул Путин.

Справка. "Отец №1" и "Отец №2" – это то же самое, что однополые родители.

Путин хочет вписать в Конституцию традиционные семейные ценности: видео

#РИА_Видео

Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

Заметим, что в 42 странах мира разрешены однополые браки.



Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала

Что Путин хочет сделать с конституцией РФ

Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

Путин планирует:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.

Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

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