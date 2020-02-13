Путин хочет закрепить традиционные семейные ценности в Конституции: видео
Хозяин Кремля Владимир Путин высказался категорически против однополых браков. Президент поддержал предложение закрепить в тексте Конституции России традиционные семейные ценности.
Свою позицию Путин озвучил в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию, сообщает "РИА Новости" в телеграм.
Важно: Путин решил изменить Конституцию, потому что Лукашенко не согласился объединить Россию и Беларусь, – СМИ
"Что касается отца №1, отца №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет отца №1, у нас будет папа и мама", – подчеркнул Путин.
Справка. "Отец №1" и "Отец №2" – это то же самое, что однополые родители.
Путин хочет вписать в Конституцию традиционные семейные ценности: видео
Заметим, что в 42 странах мира разрешены однополые браки.
Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала
Что Путин хочет сделать с конституцией РФ
Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.
Путин планирует:
- Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
- По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
- Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
- Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;
- Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
- Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).
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