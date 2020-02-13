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      Путин хочет закрепить традиционные семейные ценности в Конституции: видео

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      Путин категорически высказался об однополых браках / Getty Images

      Хозяин Кремля Владимир Путин высказался категорически против однополых браков. Президент поддержал предложение закрепить в тексте Конституции России традиционные семейные ценности.

      Свою позицию Путин озвучил в ходе встречи с комиссией по подготовке изменений в Конституцию, сообщает "РИА Новости" в телеграм.

      Важно: Путин решил изменить Конституцию, потому что Лукашенко не согласился объединить Россию и Беларусь, – СМИ

      "Что касается отца №1, отца №2, я уже как-то публично говорил и повторю еще раз – пока я президент, у нас не будет отца №1, у нас будет папа и мама", – подчеркнул Путин.

      Справка. "Отец №1" и "Отец №2" – это то же самое, что однополые родители.

      Путин хочет вписать в Конституцию традиционные семейные ценности: видео

      Заметим, что в 42 странах мира разрешены однополые браки.


      Признание ЛГБТ-прав в странах мира / Инфографика 24 канала

      Что Путин хочет сделать с конституцией РФ

      Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

      Путин планирует:

      • Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;
      • По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;
      • Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ей увольнять судей Верховного и Конституционного судов.
      • Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;
      • Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);
      • Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

      К теме: Правки Путина к конституции России вынесут на референдум до 1 мая

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Скандал Конституция ЛГБТ
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