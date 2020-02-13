Путін хоче закріпити традиційні сімейні цінності у Конституції: відео

Господар Кремля Володимир Путін висловився категорично проти одностатевих шлюбів. Президент підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції Росії традиційні сімейні цінності.

Свою позицію Путін озвучив в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції, повідомляє "РИА Новости" у телеграм.

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"Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама", – наголосив Путін.

Довідка. "Батько №1" і "батько №2" – це те саме, що одностатеві батьки.

Путін хоче вписати в Конституцію традиційні сімейні цінності: відео

#РИА_Видео

Владимир Путин поддержал предложение закрепить в тексте Конституции традиционные семейные ценности. При этом он заверил, что пока возглавляет государство, в России не будет "родителя номер один и номер два" вместо отца и матери pic.twitter.com/22S2ixDKkV — РИА Новости (@rianru) February 13, 2020

Зауважимо, що у 42 країн світу дозволені одностатеві шлюби.



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Що Путін хоче зробити із конституцією РФ

Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

Путін планує:

Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;

По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;

Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.

Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;

Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);

Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

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