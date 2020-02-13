Путін хоче закріпити традиційні сімейні цінності у Конституції: відео
Господар Кремля Володимир Путін висловився категорично проти одностатевих шлюбів. Президент підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції Росії традиційні сімейні цінності.
Свою позицію Путін озвучив в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції, повідомляє "РИА Новости" у телеграм.
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"Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама", – наголосив Путін.
Довідка. "Батько №1" і "батько №2" – це те саме, що одностатеві батьки.
Путін хоче вписати в Конституцію традиційні сімейні цінності: відео
Зауважимо, що у 42 країн світу дозволені одностатеві шлюби.
Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу
Що Путін хоче зробити із конституцією РФ
Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.
Путін планує:
- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
- Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
- Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;
- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
- Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).
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