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      Путін хоче закріпити традиційні сімейні цінності у Конституції: відео

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      Путін категорично висловився про одностатеві шлюби / tass.ru

      Господар Кремля Володимир Путін висловився категорично проти одностатевих шлюбів. Президент підтримав пропозицію закріпити в тексті Конституції Росії традиційні сімейні цінності.

      Свою позицію Путін озвучив в ході зустрічі з комісією з підготовки змін до Конституції, повідомляє "РИА Новости" у телеграм.

      Важливо: Путін вирішив змінити Конституцію, бо Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь, – ЗМІ

      "Що стосується батька №1, батька №2, я вже якось публічно говорив і повторю ще раз – поки я президент, у нас не буде батька №1, у нас буде тато і мама", – наголосив Путін.

      Довідка. "Батько №1" і "батько №2" – це те саме, що одностатеві батьки.

      Путін хоче вписати в Конституцію традиційні сімейні цінності: відео

      Зауважимо, що у 42 країн світу дозволені одностатеві шлюби.


      Визнання ЛГБТ-прав у країнах світу / Інфографіка 24 каналу

      Що Путін хоче зробити із конституцією РФ

      Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

      Путін планує:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      • Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      До теми: Правки Путіна до конституції Росії винесуть на референдум до 1 травня

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Конституція Новини Росії ЛГБТ Володимир Путін Новини політики
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