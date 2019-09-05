Путин этим пользуется, - Кабакаев об освобождении боевика Цемаха

Владимир Путин может согласиться на обмен пленных моряков, чтобы вернуть в Россию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

Такое мнение в эфире 24 канала сказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев. По его словам, Владимир Зеленский вполне вероятно может включить Цемаха в список обмена.

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Однако, он вспомнил, что евродепутаты уже обратились к президенту Украины, чтобы он не делал этого. Ведь Владимир Цемах – это единственный свидетель, который есть у Украины и который может дать показания против высшего руководства РФ. Ведь в Европе понимают, что в катастрофе MH17 виновата Россия.

Впереди суд ООН, суд в Нидерландах и все же, я надеюсь, что могут создать трибунал. В Европе понимают, что этого нельзя делать, но, к сожалению, Путин сейчас очень использует эту возможность, чтобы благодаря возвращению наших пленных моряков забрать очень ценного свидетеля преступления, к которому причастен и Владимир Путин, и все остальное руководство Кремля,

- пояснил Кабакаев.

По его словам, Владимир Цемах не должен перейти на сторону России, потому что там его могут ликвидировать, как в 2015 – 2016 годах ликвидировали большинство "командиров", которые были на территории Луганской и Донецкой области.

"Он по международному праву является комбатантом, который проходил службу в иррегулярных подразделениях армии Российской Федерации, он был причастен к формированию этого иррегулярного подразделения. Он причастен, как он сам отметил, к сбитию рейса MH17. Это не вопрос гражданства, это вопрос ответственности. Это преступление, которое произошло, это - военное преступление, преступление против человечности, оно не имеет срока давности. И сейчас пытаются этот вопрос замять, чтобы никто не понес ответственности", – подчеркнул активист.

Кабакаев добавил, что Зеленский может пойти на такой шаг, поэтому в инаугурационной речи он сказал, что готов терять свою популярность ради восстановления мира.

"Конечно, что Путин это понимает и все это понимают. Мне кажется, что таких шагов как, к примеру, обмен такого ценного свидетеля, еще будет слишком много и нам придется на это реагировать, потому что некоторые из них будут недопустимы", – отметил координатор группы "Стоп террор".

Как Цемах может быть причастным к делу о сбитии MH17?

Именно Владимир Цемах может быть причастным к сбиванию в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В комментарии российским пропагандистам он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. СБУ задержала подозреваемого в деле сбития MH17 над Донбассом 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбитии самолета MH17 над Донбассом:

Что известно о сбитии рейса MH17Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.



Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.