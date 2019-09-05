21:01
5 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски
      Вєсті Кремля
      21:52, 4 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Путин этим пользуется, - Кабакаев об освобождении боевика Цемаха

      267 Читати новину українською

      Владимир Путин может согласиться на обмен пленных моряков, чтобы вернуть в Россию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

      Такое мнение в эфире 24 канала сказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев. По его словам, Владимир Зеленский вполне вероятно может включить Цемаха в список обмена.

       Важно: Суд отпустил фигуранта по делу MH17 Владимира Цемаха

      Однако, он вспомнил, что евродепутаты уже обратились к президенту Украины, чтобы он не делал этого. Ведь Владимир Цемах – это единственный свидетель, который есть у Украины и который может дать показания против высшего руководства РФ. Ведь в Европе понимают, что в катастрофе MH17 виновата Россия.

      Впереди суд ООН, суд в Нидерландах и все же, я надеюсь, что могут создать трибунал. В Европе понимают, что этого нельзя делать, но, к сожалению, Путин сейчас очень использует эту возможность, чтобы благодаря возвращению наших пленных моряков забрать очень ценного свидетеля преступления, к которому причастен и Владимир Путин, и все остальное руководство Кремля,
      - пояснил Кабакаев.

      По его словам, Владимир Цемах не должен перейти на сторону России, потому что там его могут ликвидировать, как в 2015 – 2016 годах ликвидировали большинство "командиров", которые были на территории Луганской и Донецкой области.

      "Он по международному праву является комбатантом, который проходил службу в иррегулярных подразделениях армии Российской Федерации, он был причастен к формированию этого иррегулярного подразделения. Он причастен, как он сам отметил, к сбитию рейса MH17. Это не вопрос гражданства, это вопрос ответственности. Это преступление, которое произошло, это - военное преступление, преступление против человечности, оно не имеет срока давности. И сейчас пытаются этот вопрос замять, чтобы никто не понес ответственности", – подчеркнул активист.

      Кабакаев добавил, что Зеленский может пойти на такой шаг, поэтому в инаугурационной речи он сказал, что готов терять свою популярность ради восстановления мира.

      "Конечно, что Путин это понимает и все это понимают. Мне кажется, что таких шагов как, к примеру, обмен такого ценного свидетеля, еще будет слишком много и нам придется на это реагировать, потому что некоторые из них будут недопустимы", – отметил координатор группы "Стоп террор".

      Как Цемах может быть причастным к делу о сбитии MH17?

      Именно Владимир Цемах может быть причастным к сбиванию в 2014 году малайзийского Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В комментарии российским пропагандистам он объяснял, что пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. СБУ задержала подозреваемого в деле сбития MH17 над Донбассом 27 июня 2019 года в оккупированном Снежном Донецкой области, проведя спецоперацию. Тогда суд арестовал Цемаха на 2 месяца, а 3 сентября продлил срок ареста еще на 2.

      Смотрите видео, где Цемах рассказывает о сбитии самолета MH17 над Донбассом:

      Что известно о сбитии рейса MH17Самолет Boeing-777 рейса MH17 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 года в небе вблизи Тореза при помощи комплекса "Бук". Самолет принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек.

      Ответственной за трагедию считают Россию. Такого мнения официально придерживаются Украина, Австралия, Нидерланды и США. Россия же традиционно отвергает все обвинения и даже доказательства в свой адрес.

      blog_ava
      Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      сегодня
      36949
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский MH17 Новости России Украина – Россия Обмен пленными Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      сегодня , 20:10 Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП: что это значит и какие будут последствия
      Ірина Поліщук 259
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 19:00 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 64
      "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      сегодня , 18:00 "Мы каждый день боремся за жизнь": История семьи, где растет ребенок с редким заболеванием
      55
      Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      сегодня , 18:02 Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно
      9648
      Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      сегодня , 18:01 Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий
      Інна Жолобович 527
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук