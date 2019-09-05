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      Путін цим користається, – Кабакаєв про звільнення бойовика Цемаха

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      Володимир Путін може погодитись на обмін полонених моряків, аби повернути у Росію ключового свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.

      Таку думку в ефірі 24 каналу сказав координатор групи "Стоп терор" Семен Кабакаєв. За його словами, Володимир Зеленський цілком ймовірно може включити Цемаха до списку обміну.

      Важливо: Суд відпустив фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха

      Однак, він пригадав, що євродепутати вже звернулись до президента України, аби він не робив цього. Адже Володимир Семах – це єдиний свідок, який є в Україні та який може дати свідчення проти вищого керівництва РФ. Адже в Європі розуміють, що в катастрофі MH17 винна Росія.

      Попереду суд ООН, суд в Нідерландах і все ж, я сподіваюсь, що можуть створити трибунал. В Європі розуміють, що цього не можна робити, але, на жаль, Путін зараз дуже використовує цю можливість, щоб завдяки поверненню наших полонених моряків забрати дуже цінного свідка злочину, до якого причетний і Володимир Путін, і все інше керівництво Кремля,
      – пояснив Кабакаєв. 

      За його словами, Володимир Цемах не повинен перейти на бік Росії, тому що там його можуть ліквідувати, як у 2015 – 2016 роках ліквідували більшість "командирів", які були на території Луганської та Донецької області.

      "Він за міжнародним правом є комбатантом, який проходив службу в іррегулярних підрозділах армії Російської Федерації, Він був причетний до формування цього іррегулярного підрозділу. Він причетний, як він сам зазначив, до збиття рейсу MH17. Це не питання громадянства, це питання відповідальності. Цей злочин, який стався, це – воєнний злочин, злочин проти людяності, він немає терміну давності. І зараз намагаються це питання зам'яти, щоб ніхто не поніс відповідальності", – наголосив активіст. 

      Кабакаєв додав, що Зеленський може піти на такий крок, тому в інавгураційній промові він сказав, що готовий втрачати свою популярність заради відновлення миру.

      "Звичайно, що Путін це розуміє і всі це розуміють. Мені здається, що таких кроків як, до прикладу, обмін такого цінного свідка, ще буде занадто багато і нам доведеться на це реагувати, бо деякі з них будуть неприпустимі", – зазначив координатор групи "Стоп терор".

      Як Цемах може бути причетним до справи про збиття MH17?

      Цемах сам в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття у 2014 році малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом. Він пояснював, що проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік казав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Останнє на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак.

      СБУ схопила Цемаха 27 червня 2019 року в окупованому Сніжному на Донеччині, провівши спецоперацію. Тоді суд арештував Цемаха на 2 місяці, а 3 вересня продовжив термін арешту ще на 2.

      Дивіться відео, де Цемах розповідає про збиття літака MH17 над Донбасом:

      Що відомо про збиття рейсу MH17 Літак Boeing-777 рейсу MH17 збили проросійські бойовики 17 липня 2014 року у небі поблизу Тореза за допомогою комплексу "Бук". Літак належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі пасажири та члени екіпажу літака – 298 людей.

      Відповідальною за трагедію вважають Росію. Такої думки офіційно дотримуються Україна, Австралія, Нідерланди та США. Росія ж традиційно відкидає усі звинувачення і навіть докази на свою адресу.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Війна на Донбасі MH17 Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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