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      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ

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      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ
      Путин может готовить свою дочь Екатерину стать его преемницей, – СМИ / Фото из открытых источников

      Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина – Катерина Тихонова, которая всегда избегала общения со СМИ, выступила на телевидении. И после этого россияне начали гадать: не задумался ли Путин над назначением Тихоновой своей преемницей, ведь слухи о том, что его правление подходит к концу, циркулируют уже давно.

      Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

      Речь идет о репортаже телеканала "Россия 1", посвященном, как отмечает издание, "великодушно обеспеченному сомнительными госзаказами" институту развития "Иннопрактика", директором которого является Екатерина Тихонова.

      Читайте также: Почему дочь Путина неожиданно появилась на российском телевидении: версия журналиста из РФ

      После выхода репортажа с дочкой Путина в соцсетях сразу начали появляться домыслы о том, не займет ли 32-летняя Тихонова через 3 года должность президента России.

      На самом деле множатся признаки того, что в России произойдет смена политической элиты, во время которой на высшие государственные должности будут продвинутые дети давно верных Путину чиновников и технократов,
      – говорится в статье.

      Так, издание приводит реальный пример: нового министра сельского хозяйства России зовут Дмитрий Патрушев. Он – сын давнего соратника Путина Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ и бывшего шефа ФСБ.

      Означает ли это, что Кремль планирует передать в наследство и главную должность в России? Для этого 66-летний Путин должен быть готовым поступиться властью и уйти в отставку, причем не в стиле рокировки с Дмитрием Медведевым в 2008 году,
      – отмечает издание.

      Что известно про Екатерину Тихонову?
      Младшая дочь Владимира Путина. Российская общественная деятельница и управленец. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Инопрактика". Известна также как спортсменка, функционер в национальной и международной конфедерациях по акробатическому рок-н-роллу. Серебряная призерка чемпионата России 2014 года, участница чемпионатов Европы и мира.

      В январе 2018 года стало известно, что Тихонова развелась с мужем – бизнесменом Кириллом Шамаловым после пяти лет брака. Впоследствии выяснилось, что Шамалов встречается с россиянкой Жанной Волковой, которая является бывшей женой экс-чиновника мэрии Москвы.

      Теги: Новости политики Новости России СМИ Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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