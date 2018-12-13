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      Путін може готувати свою доньку Катерину стати його наступницею, – ЗМІ

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      Путін може готувати свою доньку Катерину стати його наступницею, – ЗМІ
      Путін може готувати свою доньку Катерину стати його наступницею, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Ймовірна донька президента Росії Володимира Путіна – Катерина Тихонова, яка завжди уникала спілкування зі ЗМІ, виступила на телебаченні. І після цього росіяни почали гадати: чи не замислився Путін над призначенням Тихонової своєю наступницею, адже чутки про те, що його правління добігає кінця, циркулюють вже давно.

      Про це пише німецьке видання Die Welt.

      Мовиться про репортаж телеканалу "Россия 1", присвячений, як зазначає видання, "великодушно забезпеченому сумнівними держзамовленнями" інституту розвитку "Іннопрактика", директором якого є Катерина Тихонова.

      Читайте також: Чому донька Путіна несподівано з’явилась на російському телебаченні: версія журналіста з РФ

      Після виходу репортажу з донькою Путіна, у соцмережах відразу почали з'являтися домисли про те, чи не обійме 32-річна Тихонова через 3 роки посаду президента Росії.

      Насправді множаться ознаки того, що у Росії відбудеться зміна політичної еліти, під час якої на вищі державні посади будуть просунуті діти давно вірних Путіну чиновників і технократів,
      – мовиться у статті.

      Так, видання навело реальний приклад: нового міністра сільського господарства Росії звуть Дмитро Патрушев. Він – син давнього соратника Путіна Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ і колишнього шефа ФСБ.

      Чи означає це, що Кремль планує передати у спадок і головну посаду в Росії? Для цього 66-річний Путін повинен бути готовим поступитися владою і піти у відставку, причому не у стилі рокіровки з Дмитром Медведєвим у 2008 році,
      – зазначає видання.

      Що відомо про Катерину Тихонову? Молодша ​​донька Володимира Путіна. Російська громадська діячка і управлінець. Керівниця Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НДР), що діють під брендом компанії "Інопрактика". Відома також як спортсменка, функціонер у національній та міжнародній конфедераціях з акробатичного рок-н-ролу. Срібна призерка чемпіонату Росії 2014 року, учасниця чемпіонатів Європи і світу.

      У січні 2018 року стало відомо, що Тихонова розлучилася з чоловіком – бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу. Згодом з’ясувалося, що Шамалов зустрічається з росіянкою Жанною Волковою, яка є колишньою дружиною екс-чиновника мерії Москви.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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