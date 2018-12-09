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      Чому донька Путіна несподівано з’явилась на російському телебаченні: версія журналіста з РФ

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      Донька Володимира Путіна Катерина Тихонова
      Донька Володимира Путіна Катерина Тихонова / Кадр з відео

      Ймовірна донька президента Росії Володимира Путіна Катерина Тихонова з'явилася в ефірі російського телебачення, щоб "зафіксувати факт", що у неї, окрім акробатичного рок-н-ролу, є інші заняття. А технологія, про яку мовилося в сюжеті телеканалу, насправді не є новою.

      Таку думку в ефірі телеканалу "Дождь" висловив російський журналіст і телеведучий Павло Лобков.

      24 канал повідомляв, що напередодні в ефірі телеканалу "Россия-1" вперше з'явилася молодша донька Путіна – Катерина Тихонова. Жінку вважають донькою президента Росії низка ЗМІ, проте ні вона сама, ні Путін жодного разу про це не говорили.

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      "Тихонова, передбачувана донька Путіна, тепер – нейробіолог. Я поговорив з чотирма джерелами, які знайомі з її дослідженнями, і ось що вони говорять: це рутинні роботи, це зняття і розшифровки енцефалограм, тобто струмів, які виникають на поверхні черепа при роботі головного мозку", – сказав Лобков.

      Він зазначив, що за словами вченого Олександра Каплана, технології біологічного зворотного зв'язку існують з 70-х років.

      З наукової сторони все це – перекази давнини глибокої, тут жодного прориву немає. Тут важлива не наукова новизна, а публічна фіксація факту, що у Катерини Тихонової, крім акробатичного рок-н-ролу і нової зачіски, з'явилося справжнє заняття. А то раніше все якось було туманно – технологічна долина МДУ, координація інтелектуальних резервів з мільйонними вливаннями, а тут навіть модне слово "синергія",
      – вважає телеведучий.

      При цьому він заявив, що цим напрямком вже займаються "сотні берлінських гаражних стартапів, які гордо називають давню технологію нейрохакінгом і продають свою продукцію для тренування зору або рухів по 100 євро за коробочку".

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      Що відомо про Катерину Тихонову? Молодша ​​донька Володимира Путіна. Російська громадська діячка і управлінець. Керівниця Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова, директор Фонду "Національний інтелектуальний розвиток" (НДР), що діють під брендом компанії "Інопрактика". Відома також як спортсменка, функціонер у національній та міжнародній конфедераціях з акробатичного рок-н-ролу. Срібна призерка чемпіонату Росії 2014 року, учасниця чемпіонатів Європи і світу.

      У січні 2018 року стало відомо, що Тихонова розлучилася з чоловіком – бізнесменом Кирилом Шамаловим після п'яти років шлюбу. Згодом з’ясувалося, що Шамалов зустрічається з росіянкою Жанною Волковою, яка є колишньою дружиною екс-чиновника мерії Москви.

      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії наука
      Джерело: 24 Канал
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