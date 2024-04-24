Зміна голови Чечені стане останньою крапкою в російській колонізації Північного Кавказу. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв, зауваживши, що навряд чи цю посаду займе чеченець, зокрема Алаудінов.

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Чому Алаудінов не підходить на роль глави Чечні

На думку громадського діяча з Ічкерії, Алаудінов не стане новим главою Чеченської республіки у складі Росії. Зараз він отримав ту посаду, до якої його довгий час готували.

Найімовірніше, Чечню очолить один з російських генералів у відставці, який народився на Північному Кавказі, як, наприклад, Андрей Трошев,

– припустив Ломаєв.

У Кремля та Росії загалом немає мети зберегти національну ідентичність чеченського народу. Протягом кількох століть реалізовується цілеспрямована політика Москви, щоб перетворити регіон та кавказців на звичайну "Іванівську область".

"Дружба" з Кадировим нічого не варта

Протягом останніх двох років кар'єра Алаудінова стрімко пішла вгору. Окрім новопризначеної посади, Алаудінов з 2022 року став командиром дітища Кадирова – добровольчого формування "Ахмат". Водночас "Дон" слабшає і стає непрацездатним.

Громадський діяч з республіки Ічкерія розповів про стосунки Кадирова з Алаудіновом. Втім, спершу, він пригадав, як жорстко Рамзан Кадиров вчинив з Сулімом Ямадаєвим та його родиною, яка допомогла Кадировим прийти й утриматися при владі. Ба більше, вони стали гарантом між федеральним центром та Кадировими.

Він (Кадиров – 24 Канал) цинічно убив кожного з цих братів, зніс всі споруди, які були зроблені Ямадаєвими, навіть мечеть була знесена, яку вони збудували. Я хочу показати, що ця "дружба" нічого не варта,

– зауважив Ломаєв.

За його словами, Алаудінова не зробив нічого з того, що Ямадаєв щодо сім'ї Кадирова, щоб зберегло його, або Кадиров міг дозволити, щоб Алаудінова став новим главою республіки.

Буквально кілька років тому Алаудінова був на волосині від загибелі, тому що під час гульні штовхнув портрет Кадирова старшого. Цього вистачило, щоб Алаудінова якийсь час провів у підвалі у Рамзана Кадирова.

"Алаудінов помститься Кадирову", – додав громадський діяч з Ічкерії.

"Алаудінов цікавий Кремлю"

Нині оточенню Кадирова вкрай важливо зберегти у владних структурах Кадирова та його сім'ю. За останні 10 – 15 років оточення зробило з Кадирових тверду валюту, тобто поки при владі "Дон", поки він лояльний Кремлю та особисто Владіміру Путіну, то все оточення регулярно отримуватиме дивіденди.

Вони не зможуть й не захочуть допустити, щоб новим главою республіки був Алаудінова чи будь-хто інший. Адже у них немає гарантії, що та годівниця, яка в них є, залишиться,

– мовив громадський діяч з Ічкерії.

Проте зараз з'явилася інформація, що Алаудінов породичався з головою парламенту Чеченської Республіки Магомедом Даудом, а це вже багато означає. Адже якщо Алаудінову вдалося вирватися з кола Чечні на федеральний рівень, то ця людина цікава своєю позицією та діями для Кремля.

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