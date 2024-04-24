Смена главы Чечени станет последней точкой в российской колонизации Северного Кавказа. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев, заметив, вряд ли эту должность займет чеченец, в частности Алаудинов.

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Почему Алаудинов не подходит на роль главы Чечни

По мнению общественного деятеля из Ичкерии, Алаудинов не станет новым главой Чеченской республики в составе России. Сейчас он получил ту должность, к которой его долгое время готовили.

Вероятнее всего, Чечню возглавит один из российских генералов в отставке, который родился на Северном Кавказе, как, например, Андрей Трошев,

– предположил Ломаев.

У Кремля и России в целом нет цели сохранить национальную идентичность чеченского народа. На протяжении нескольких веков реализовывается целенаправленная политика Москвы, чтобы превратить регион и кавказцев в обычную "Ивановскую область".

"Дружба" с Кадыровым ничего не стоит

В течение последних двух лет карьера Алаудинова стремительно пошла вверх. Кроме новоназначенной должности, Алаудинов с 2022 года стал командиром детища Кадырова – добровольческого формирования "Ахмат". В то же время "Дон" ослабевает и становится неработоспособным.

Общественный деятель из республики Ичкерия рассказал об отношениях Кадырова с Алаудиновым. Впрочем, сначала, он вспомнил, как жестко Рамзан Кадыров поступил с Сулимом Ямадаевым и его семьей, которая помогла Кадыровым прийти и удержаться у власти. Более того, они стали гарантом между федеральным центром и Кадыровыми.

Он (Кадыров – 24 Канал) цинично убил каждого из этих братьев, снес все сооружения, которые были сделаны Ямадаевыми, даже мечеть была снесена, которую они построили. Я хочу показать, что эта "дружба" ничего не стоит,

– заметил Ломаев.

По его словам, Алаудинова не сделал ничего из того, что Ямадаев в отношении семьи Кадырова, чтобы сохранило его, или Кадыров мог позволить, чтобы Алаудинова стал новым главой республики.

Буквально несколько лет назад Алаудинова был на волоске от гибели, потому что во время кутежа толкнул портрет Кадырова старшего. Этого хватило, чтобы Алаудинова какое-то время провел в подвале у Рамзана Кадырова.

"Алаудинов отомстит Кадырову", – добавил общественный деятель из Ичкерии.

"Алаудинов интересен Кремлю"

Сейчас окружению Кадырова крайне важно сохранить во властных структурах Кадырова и его семью. За последние 10 – 15 лет окружение сделало из Кадыровых твердую валюту, то есть пока у власти "Дон", пока он лоялен Кремлю и лично Владимиру Путину, то все окружение будет регулярно получать дивиденды.

Они не смогут и не захотят допустить, чтобы новым главой республики был Алаудинова или кто-либо другой. Ведь у них нет гарантии, что та кормушка, которая у них есть, останется,

– сказал общественный деятель из Ичкерии.

Однако сейчас появилась информация, что Алаудинов породнился с председателем парламента Чеченской Республики Магомедом Даудом, а это уже много значит. Ведь если Алаудинову удалось вырваться из круга Чечни на федеральный уровень, то этот человек интересен своей позицией и действиями для Кремля.

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