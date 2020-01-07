Путин на Рождество полетел в Сирию, которую разбомбил в декабре

Президент России Владимир Путин на Рождество, 7 января, прибыл с визитом в Сирию. Из аэропорта Дамаска он отправился в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии. Там Путина встретил президент Сирии Башар Асад.

Путин с Асадом заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

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После этого российская и сирийская делегации провели переговоры. Во время общения с Асадом Путин, в частности, отметил, что "сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки мирной жизни, что восстанавливается,

– сообщили в Кремле.

Там добавили, что Асад "выразил благодарность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в республике.

"Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова", – добавили в Кремле.



Во время визита в Сирию Путин сделал запись в Книгу почетных гостей / Фото пресс-службы Кремля

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