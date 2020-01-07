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      Путин на Рождество полетел в Сирию, которую разбомбил в декабре

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      Путин на Рождество прибыл в Сирию и встретился с Асадом / kremlin.ru

      Президент России Владимир Путин на Рождество, 7 января, прибыл с визитом в Сирию. Из аэропорта Дамаска он отправился в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии. Там Путина встретил президент Сирии Башар Асад.

      Путин с Асадом заслушали доклады военных о состоянии дел в различных регионах Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

      Смотрите видео 18+: В Результате авиаударов России в Сирии погибли по меньшей мере 10 гражданских, среди них есть дети

      После этого российская и сирийская делегации провели переговоры. Во время общения с Асадом Путин, в частности, отметил, что "сейчас можно с уверенностью констатировать – пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны".

      Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки мирной жизни, что восстанавливается,
      – сообщили в Кремле.

      Там добавили, что Асад "выразил благодарность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в республике.

      "Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова", – добавили в Кремле.

      Путін Різдво Сирія фото
      Во время визита в Сирию Путин сделал запись в Книгу почетных гостей / Фото пресс-службы Кремля

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      Каким образом Россия причастна к войне в Сирии

      • Война в Сирии началась в 2011 году с мирных протестов против президента страны Башара Асада. Протесты переросли в полномасштабную войну.
      • Сирийская власть воевала против различных оппозиционных к ней сил, в том числе и исламистских структур наподобие террористической "Исламского государства".
      • При этом власти Сирии применяли в войне запрещенное оружие, в частности химическое, в результате чего погибли многие гражданские.
      • Относительно причастности России, то она в 2015 году провела воздушную военную кампанию в поддержку Асада. Это переломило ход войны в пользу власти Сирии.
      • Российские военные убеждали, что нападения происходят только на "террористов". Однако активисты свидетельствуют, что от атак регулярно гибнут мирные жители.
      • Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Асада. Страны Запада обвиняют последнего в массовых нарушениях прав человека.
      • Последний авиаудар в Сирии Россия нанесла 25 декабря 2019 года. Тогда погибли 10 гражданских: 6 детей и 2 женщины.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Рождество Башар Асад Война в Сирии
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