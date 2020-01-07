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      Путін на Різдво полетів до Сирії, яку розбомбив у грудні

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      Путін на Різдво прибув до Сирії та зустрівся з Асадом / kremlin.ru

      Президент Росії Володимир Путін на Різдво, 7 січня, прибув з візитом до Сирії. З аеропорту Дамаска він вирушив у командний пункт угруповання Збройних сил Росії в Сирії. Там Путіна устрів президент Сирії Башар Асад.

      Путін з Асадом заслухали доповіді військових про стан справ у різних регіонах Сирії, повідомляє пресслужба Кремля.

      Дивіться відео 18+: Внаслідок авіаударів Росії у Сирії загинули щонайменше 10 цивільних, серед них є діти

      Після цього російська та сирійська делегації провели переговори. Під час спілкування з Асадом Путін, зокрема, зазначив, що "зараз можна з упевненістю констатувати – пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни".

      Володимир Путін наголосив, що на вулицях Дамаска можна помітити ознаки мирного життя, що відновлюється,
      – повідомили у Кремлі.

      Там додали, що Асад "висловив вдячність Росії і російським військовим за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновлення мирного життя в республіці.

      "Сирійський лідер тепло привітав Володимира Путіна і російський народ зі святом Різдва Христового", – додали у Кремлі.

      Путін Різдво Сирія фото
      Під час візиту до Сирії Путін зробив запис до книги почесних гостей / Фото пресслужби Кремля

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      Яким чином Росія причетна до війни в Сирії

      • Війна в Сирії почалася в 2011 році з мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну.
      • Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави".
      • При цьому влада Сирії застосовувала у війні заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
      • Щодо причетності Росії, то вона в 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
      • Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
      • Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада. Країни Заходу звинувачують останнього в масових порушеннях прав людини.
      • Останній авіаудар у Сирії Росія завдала 25 грудня 2019 року. Тоді загинули 10 цивільних: 6 дітей та 2 жінки.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Путін Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Башар Асад Різдво
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