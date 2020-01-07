Путін на Різдво полетів до Сирії, яку розбомбив у грудні

Президент Росії Володимир Путін на Різдво, 7 січня, прибув з візитом до Сирії. З аеропорту Дамаска він вирушив у командний пункт угруповання Збройних сил Росії в Сирії. Там Путіна устрів президент Сирії Башар Асад.

Путін з Асадом заслухали доповіді військових про стан справ у різних регіонах Сирії, повідомляє пресслужба Кремля.

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Після цього російська та сирійська делегації провели переговори. Під час спілкування з Асадом Путін, зокрема, зазначив, що "зараз можна з упевненістю констатувати – пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни".

Володимир Путін наголосив, що на вулицях Дамаска можна помітити ознаки мирного життя, що відновлюється,

– повідомили у Кремлі.

Там додали, що Асад "висловив вдячність Росії і російським військовим за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновлення мирного життя в республіці.

"Сирійський лідер тепло привітав Володимира Путіна і російський народ зі святом Різдва Христового", – додали у Кремлі.



Під час візиту до Сирії Путін зробив запис до книги почесних гостей / Фото пресслужби Кремля

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