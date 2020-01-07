Путін на Різдво полетів до Сирії, яку розбомбив у грудні
Президент Росії Володимир Путін на Різдво, 7 січня, прибув з візитом до Сирії. З аеропорту Дамаска він вирушив у командний пункт угруповання Збройних сил Росії в Сирії. Там Путіна устрів президент Сирії Башар Асад.
Путін з Асадом заслухали доповіді військових про стан справ у різних регіонах Сирії, повідомляє пресслужба Кремля.
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Після цього російська та сирійська делегації провели переговори. Під час спілкування з Асадом Путін, зокрема, зазначив, що "зараз можна з упевненістю констатувати – пройдено величезну відстань на шляху відновлення сирійської державності і територіальної цілісності країни".
Володимир Путін наголосив, що на вулицях Дамаска можна помітити ознаки мирного життя, що відновлюється,
– повідомили у Кремлі.
Там додали, що Асад "висловив вдячність Росії і російським військовим за допомогу в боротьбі з тероризмом і відновлення мирного життя в республіці.
"Сирійський лідер тепло привітав Володимира Путіна і російський народ зі святом Різдва Христового", – додали у Кремлі.
Під час візиту до Сирії Путін зробив запис до книги почесних гостей / Фото пресслужби Кремля
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Яким чином Росія причетна до війни в Сирії
- Війна в Сирії почалася в 2011 році з мирних протестів проти президента країни Башара Асада. Протести переросли у повномасштабну війну.
- Сирійська влада воювала проти різних опозиційних до неї сил, зокрема, й ісламістських структур на зразок терористичної "Ісламської держави".
- При цьому влада Сирії застосовувала у війні заборонену зброю, зокрема хімічну, внаслідок чого загинули багато цивільних.
- Щодо причетності Росії, то вона в 2015 році провела повітряну військову кампанію на підтримку Асада. Це переламало хід війни на користь влади Сирії.
- Російські військові посадовці переконували, що напади відбуваються лише на "терористів". Натомість активісти свідчать, що від атак регулярно гинуть мирні жителі.
- Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Асада. Країни Заходу звинувачують останнього в масових порушеннях прав людини.
- Останній авіаудар у Сирії Росія завдала 25 грудня 2019 року. Тоді загинули 10 цивільних: 6 дітей та 2 жінки.