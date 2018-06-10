Путин назвал условие, при котором готов встретиться с Трампом

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом сразу, как только к этому будет готова американская сторона.

Об этом российский лидер сказал во время пресс-конференции, передает "РИА Новости".

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Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, сразу эта встреча состоится, несмотря, конечно, на мой рабочий график,

– сказал Путин.

Глава Кремля отметил, что в проведении такой встречи заинтересованы как российская, так и американская сторона. По его словам, вопрос места проведения встречи стороны еще предметно не обсуждали.

"Много стран проявляют желание оказать нам содействие. Это и некоторые европейские страны, такие как Австрия, пожалуй, другого я не слышал, но мне кажется, это вопрос технический. Важно, чтобы эти встречи, если они состоятся, были наполнены конкретным содержанием", – добавил президент России.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора обсуждали проведение двусторонней встречи, которая может состояться в Вене.