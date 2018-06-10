Путін назвав умову, за якої готовий зустрітися з Трампом

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом одразу, як тільки до цього буде готова американська сторона.

Про це російський лідер сказав під час прес-конференції, передає "РИА Новости".

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Як тільки, так одразу. Щойно американська сторона буде готова, одразу ця зустріч відбудеться, зважаючи, звичайно, на мій робочий графік,

– сказав Путін.

Глава Кремля зауважив, що в проведенні такої зустрічі зацікавлені як російська, так і американська сторона. За його словами, питання місця проведення зустрічі сторони ще предметно не обговорювали.

"Багато країн виявляють бажання надати нам таке сприяння. Це і деякі європейські країни, такі як Австрія, мабуть, іншого я не чув, але мені здається, це питання технічне. Важливо, щоб ці зустрічі, якщо вони відбудуться, були наповнені конкретним змістом", – додав президент Росії.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розповів, що Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі, яка може відбутися у Відні.