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Путин назвал условие, при котором готов встретиться с Трампом в США

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Путин готов встретиться с Трампом в США
Путин готов встретиться с Трампом в США / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, если там будут созданы соответствующие условия для работы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге, пишет пресс-служба Кремля.

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Так, российский президент назвал встречи с американским лидером "полезными" не только для России и США, но и для всего мира.

"Что касается встреч. Я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп. У него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому, но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались, в том числе, и в наших странах", – отметил Путин.

Также он отметил, что готов приехать и в Соединенные Штаты Америки.

Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать. Но повторяю еще раз, если там будут созданы соответствующие условия для работы,
– добавил президент России.

По словам главы Кремля, он допускает возможные контакты с Дональдом Трампом в ближайшее время.

"А в целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе на площадках различных международных мероприятий, скажем, на "двадцатке", есть еще планы возможных контактов на других международных форумах. Поэтому, несмотря на все сложности, в данном случае на сложности во внутриполитической жизни США, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются", – заявил Путин.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. Поэтому, вполне вероятно, что визит хозяина Кремля состоится осенью 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Дональд Трамп Владимир Путин Новости США
Источник: 24 Канал
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