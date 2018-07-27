Путін назвав умову, за якої готовий зустрітися з Трампом у США

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи.

Про це він сказав під час прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі, пише прес-служба Кремля.

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Так, російський президент назвав зустрічі з американським лідером "корисними" не тільки для Росії і США, але і для всього світу.

"Що стосується зустрічей. Я прекрасно розумію, що сказав президент Трамп. У нього є бажання проводити подальші зустрічі, і я готовий до цього, але потрібно, щоб були відповідні умови, щоб вони створювалися, в тому числі, і в наших країнах", – наголосив Путін.

Також він зауважив, що готовий приїхати і до Сполучених Штатів Америки.

Ми готові до таких зустрічей, ми готові запросити президента Трампа до Москви. Будь ласка, він має, до речі кажучи, таке запрошення, я йому про це говорив. Я готовий і до Вашингтона приїхати. Але повторюю ще раз, якщо там будуть створені відповідні умови для роботи,

– додав президент Росії.

За словами глави Кремля, він допускає можливі контакти з Дональдом Трампом у найближчий час.

"А в цілому у нас будуть контакти найближчим часом, в тому числі на майданчиках різних міжнародних заходів, скажімо, на "двадцятці", є ще плани можливих контактів на інших міжнародних форумах. Тож, незважаючи на всі складності, у даному випадку на складності у внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів, життя триває, і контакти наші тривають", – заявив Путін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросив свого російського колегу Володимира Путіна до Вашингтона. Тому, цілком імовірно, що візит господаря Кремля відбудеться восени 2018 року.