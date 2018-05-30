Путин назвал условия, которые повлияют на транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин в очередной раз заверил, что после запуска "Северного потока-2" Россия не намерена отказываться от транзита своего газа через территорию Украины. Правда, его количество будет зависеть от аппетитов их потребителей и от объемов газа, который будет транспортироваться через вышеуказанный газопровод.

Такое заявление он сделал по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, комментируя возможные объемы поставок газа в ЕС через "Турецкий поток" и Болгарию, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Сейчас активно обсуждается вопрос строительства "Северного потока-2". Сколько будет по нему поставляться – вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, – тоже вопрос, сколько будет нужно нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", – отметил российский президент.

Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократиться в 10 раз.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.