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Путін назвав умови, що впливатимуть на транзит газу через Україну

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Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін укотре запевнив, що після запуску "Північного потоку-2" Росія не має наміру відмовлятися від транзиту свого газу через територію України. Щоправда, його кількість залежатиме від апетитів їхніх споживачів і від об'ємів газу, який транспортуватиметься через вищезазначений газопровід.

Таку заяву він зробив за підсумками зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, коментуючи можливі обсяги поставок газу в ЄС через "Турецький потік" і Болгарію, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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"Зараз активно дискутується питання будівництва "Північного потоку-2". Скільки буде по ньому поставлятися – питання, скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми є готовими зберегти український транзит, – теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", – зазначив російський президент.

Нагадаємо, раніше очільник "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Газовий конфлікт Північний потік-2 Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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