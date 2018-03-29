Путин не дает пустых обещаний, – Песков оригинально "отмазал" президента России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, почему Президент России во время поездки в Кемерово не вышел к многотысячному собранию людей, где были родственники погибших и пострадавших в результате трагедии.

Об этом пишет BBC Россия со ссылкой на ток-шоу "В точку".

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Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопросы, он на них отвечает и пытается разобраться в содержании, с тем, чтобы дать любое обещание. И не дает пустых обещаний. Он очень далек от популизма,

– убеждает Песков.

По словам Пескова, говорить в стиле Путина с толпой в несколько тысяч человек "невозможно".

"Предметно говорить не с кем, когда столько людей", – добавил пресс-секретарь, присутствовавший на митинге.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Президент России Владимир Путин среди причин пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, назвал "халатность и разгильдяйство".

Глава Кремля на второй день после трагедии пришел почтить память погибших, возложив цветы к стихийному мемориалу у фасада здания торгового центра и встретился с пострадавшими, которые лежат в больницах Кемерово, и спасателями, которые в первые минуты пожара эвакуировали людей из торгового центра.