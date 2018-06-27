Путин не умеет управлять экономикой, – Яковина

Россия стремительно беднеет под руководством Владимира Путина. Последние несколько лет восточная соседка только потребляла запасы, сделанные еще в те дни, когда нефть имела высокую цену.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Он отметил, что коррупция и разворовывание государственных средств в России не имеют меры, а источников доходов почти не осталось. Перед Владимиром Путиным стоит проблема – за что содержать своих прихвостней, чем кормить рабов? В привычном для плохих людей стиле, Путин нашел выход – отобрать деньги у самых бедных. То есть, у пенсионеров.

"В России повысили пенсионный возраст. Мужчинам на пять лет, а женщинам аж на восемь. При этом российское телевидение объявило, что это инициатива правительства, а сам Путин к этому никоим образом не причастен. Впрочем, зрители не поверили", – рассказал Яковина.

По его словам, рейтинг Путина стремительно полетел вниз. В частности, фонд "Общественное мнение" сообщает о снижении процента тех, кто доверяет президенту, с 75 процентов до 67. А это – самый низкий показатель с 2013 года.

Нужно отметить, что в России такую социологию следует разделять на два. Люди часто просто на всякий случай утверждают, что поддерживают Путина. Просто, боятся, что в противном случае у них начнутся проблемы. Поэтому во всех открытых опросах они клянутся, что обожают Путина, а потом на своих кухнях из всех сил нецензурно поливают грязью,

– подчеркнул журналист.

Также он подытожил: хоть на внешнеполитической арене у Путина заметные успехи, внутри страны – все довольно плохо. Экономика буксует, количество недовольных растет. Жизнь становится все более бедным и грустным.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 27 июня 2018