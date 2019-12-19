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      Путин о газовом соглашении: Думаю, что мы договоримся

      117 Читати новину українською
      Владимир Путин / news24-7.ru/

      Украина хочет подписать новое газовое соглашение с Россией, хотя президент РФ Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. Но все-таки, он заявил, что Украина и Россия смогут договориться между собой.

      "Мы не собираемся подписывать контракт, чтобы потом прекратить транзит. Мы в этом сами заинтересованы", – об этом сказал российский президент во время своей ежегодной пресс-конфереции.

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      Он считает, что это удобный маршрут. "Украинский маршрут – длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, и дороже для нас. Но все-таки в Центральную, в Южную Европу этот маршрут хорошо отработан, мы готовы его сохранить", – ответил Путин.

      Мы были бы готовы доставлять в Украину газ со скидкой 25% для конечного потребителя, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января 2020 года все льготы, насколько я знаю, отменяются, средний уровень цены на газ будет где-то за 300 долларов для всех категорий потребителей, в том числе для физических лиц,
      – заявил президент РФ.

      Однако Путин все же заверил, что страны договорятся между собой.

      "Мы, кстати, на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания накалять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине",  - добавил он.

      По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы Украина получила ресурс, и чтобы потребители российского газа в Европе были спокойны за то, что у РФ нормальные отношения с ее соседями и все пойдет по плану.

      "Я убежден, как юрист по образованию, что это решение Стокгольмского арбитража (где российский Газпром проиграл украинскому Нафтогазу) несет не правовой характер, а политический. Одним из объяснений этого является то, что там прописано: "в связи с тяжелым экономическим положением в Украине... Это какая-то ерунда. Но от этого решения мы должны отходить", – подытожил Путин.

      Что надо знать о газовых переговорах?
      Украина планирует заключить новый контракт с Россией на транзит российского газа в Европу на 10 лет. Вместе с тем, в России предлагают это сделать только на 1 год. При этом там хотят, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах.

      Однако Украина не собирается забывать 22 миллиарда долларов, которые ей за газ должна Россия. Поэтому "Газпром" отказался поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. Между тем в "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

      Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы на транзит газа.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Рынок газа Газ Газпром Газовый контракт
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