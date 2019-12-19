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      Путін про газову угоду: Думаю, що ми домовимося

      769 Читать новость на русском
      Володимир Путін / news24-7.ru/

      Україна хоче підписати нову газову угоду з Росією, хоча президент РФ Володимир Путін наголошує, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. Але все-таки, він заявив, що Україна та Росія зможуть домовитися між собою.

      "Ми не збираємося підписувати контракт, щоб потім припинити транзит. Ми в цьому самі зацікавлені", – про це сказав російський президент під час своєї щорічної пресконфереції.

      До теми! Газові переговори: ймовірність контракту до 1 січня наближається до нуля

      Він вважає, що це зручний маршрут. "Український маршрут – довший, ніж маршрут по Балтійському морю, і дорожчий для нас. Але все-таки в Центральну, в Південну Європу цей маршрут добре відпрацьований, ми готові його зберегти", – відповів Путін.

      Ми були б готові доставляти в Україну газ зі знижкою 25% для кінцевого споживача, а не підвищувати, як заплановано у вас зараз. З 1 січня 2020 року всі пільги, наскільки я знаю, скасовуються, середній рівень ціни на газ буде десь за 300 доларів для всіх категорій споживачів, в тому числі для фізичних осіб,
      – заявив президент РФ.

      Проте Путін таки запевнив, що країни домовляться між собою. "Ми, до речі, на шляху до цих домовленостей. Ми будемо прагнути того, щоб українська сторона була задоволена цими домовленостями. У нас немає ніякого бажання загостювати ситуацію в енергетиці чи якось використати це для впливу на ситуацію в самій Україні", – додав він.

      За його словами, Росія зацікавленв в тому, щоб Україна отримала ресурс, і щоб споживачі російського газу в Європі були спокійні за те, що у РФ нормальні відносини з її сусідами і все йтиме по плану.

      "Я переконаний, як юрист за освітою, что це рішення Стокгольмському арбітражу (де російський Газпром програв українському Нафтогазу) несе не правовий характер, а політичний. Одним з пояснень цього є те, що там прописано: "у зв'язку з тяжким економічним положенням в Україні... Це якась дурниця. Але від цього рішення ми маємо відходити", – підсумував Путін.

      Що треба знати про газові переговори? Україна планує укласти новий контракт з Росією на транзит російського газу до Європи на 10 років. Натомість в Росії пропонують  це зробити лише на 1 рік. При цьому там хочуть, щоб обидві країни відмовилися від взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинили всі справи в судах.

      Проте Україна не збирається забувати 22 мільярди доларів, які їй за газ винна Росія. Тож "Газпром" відмовився постачати газ до України напряму доти, допоки Україна не відмовиться від своїх перемог у міжнародних арбітражах. Тим часом у "Нафтогазі" пропонують, щоб "Газпром" віддав Україні 3 мільярди боргу за Стокгольмський арбітраж прямим постачанням газу.

      Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна готова постачати газ до Європи лише на своїх умовах. А в "Газпромі" скаржаться на "дуже високі" тарифи на транзит газу.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Газ Ринок газу Газовий контракт Газпром
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