Путин о пересмотре минских соглашений: Это недопустимо
Российский президент Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.
Тезисы о пересмотре минских соглашений Путин слышит "все чаще и чаще", об этом он заявил во время выступления на одном из форумов, пишет "Интерфакс-Украина".
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"Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - утверждает он.
Руководителю Кремля также кажется "непонятной" ситуация с законом об особом статусе Донбасса.
И еще, принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким,
– заявил он.
Российский президент также "надеется", что украинские войска не вернутся на участки разведения. В противном случае угрожает зеркальным ответом.
"Возвращение Нацгвардии спровоцирует зеркальный ответ"
"Мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", – утверждает Путин.
Глава Кремля заявляет, что возможное возвращение на линию разграничения сил нацгвардии Украины только "усугубит ситуацию и спровоцирует зеркальный ответ" Донбасса.
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Что говорят в Украине о Минских соглашениях?
- Глава МИД убеждает, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений.
- Следующим шагом надо будет обращаться за миротворческой миссией, точнее за peacekeeping – миссией по поддержанию мира.
- К слову, партия "Голос" 8 ноября заявила, что Украина должна выйти из минских соглашений и "заморозить ситуацию" до усиления собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны.
- Такое заявление резко осудили в "Слуге народа". По словам председателя фракции Давида Арахамии, выход Украины из минских договоренностей приведет к отмене международных санкций против России.