Путин о пересмотре минских соглашений: Это недопустимо

Российский президент Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Тезисы о пересмотре минских соглашений Путин слышит "все чаще и чаще", об этом он заявил во время выступления на одном из форумов, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными", - утверждает он.

Руководителю Кремля также кажется "непонятной" ситуация с законом об особом статусе Донбасса.

И еще, принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким,

– заявил он.

Российский президент также "надеется", что украинские войска не вернутся на участки разведения. В противном случае угрожает зеркальным ответом.

"Возвращение Нацгвардии спровоцирует зеркальный ответ"

"Мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", – утверждает Путин.

Глава Кремля заявляет, что возможное возвращение на линию разграничения сил нацгвардии Украины только "усугубит ситуацию и спровоцирует зеркальный ответ" Донбасса.

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Что говорят в Украине о Минских соглашениях?