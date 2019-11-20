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      Путін про перегляд мінських угод: Це неприпустимо

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      Путін прокоментував ймовірний перегляд мінських угод / ТАСС

      Російський президент Володимир Путін заявив про неприйнятність перегляду мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України.

      Тези про перегляд мінських угод Путін чує "все частіше і частіше", про це він заявив під час виступу на одному із форумів, пише "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: Пристайко назвав альтернативу мінським угодам 

      "Ми бачимо, що там постійно підіймаються питання, які з погляду врегулювання на Донбасі ми вважаємо неприйнятними і контрпродуктивними", - стверджує він.

      Очільнику Кремля також здається "незрозумілою" ситуація із законом про особливий статус Донбасу.

      І ще, прийнятий Радою, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу повинен бути замінений якимось іншим, на що президент Зеленський, сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає, яким,
      – заявив він.

      Російський президент також "сподівається", що українські війська не повернуться на ділянки розведення. В іншому разі погрожує дзеркальною відповіддю.

      "Повернення Нацгвардії спровокує дзеркальну відповідь" 

      "Ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, повинні бути заведені національна гвардія і поліція. Так, звичайно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українська національна гвардія в значній мірі була сформована з так званих націоналістичних батальйонів",  – стверджує Путін.

      Очільник Кремля заявляє, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардію України тільки "погіршить ситуацію й спровокує дзеркальну відповідь" Донбасу.

      Читайте також: Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія

      Що кажуть в Україні про мінські угоди?

      • Глава МЗС переконує, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
      • До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
      • Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.
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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Мінські домовленості Новини Росії Україна – Росія
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