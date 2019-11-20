Путін про перегляд мінських угод: Це неприпустимо

Російський президент Володимир Путін заявив про неприйнятність перегляду мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України.

Тези про перегляд мінських угод Путін чує "все частіше і частіше", про це він заявив під час виступу на одному із форумів, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Ми бачимо, що там постійно підіймаються питання, які з погляду врегулювання на Донбасі ми вважаємо неприйнятними і контрпродуктивними", - стверджує він.

Очільнику Кремля також здається "незрозумілою" ситуація із законом про особливий статус Донбасу.

І ще, прийнятий Радою, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу повинен бути замінений якимось іншим, на що президент Зеленський, сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає, яким,

– заявив він.

Російський президент також "сподівається", що українські війська не повернуться на ділянки розведення. В іншому разі погрожує дзеркальною відповіддю.

"Повернення Нацгвардії спровокує дзеркальну відповідь"

"Ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, повинні бути заведені національна гвардія і поліція. Так, звичайно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українська національна гвардія в значній мірі була сформована з так званих націоналістичних батальйонів", – стверджує Путін.

Очільник Кремля заявляє, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардію України тільки "погіршить ситуацію й спровокує дзеркальну відповідь" Донбасу.

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Що кажуть в Україні про мінські угоди?