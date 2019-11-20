Путін про перегляд мінських угод: Це неприпустимо
Російський президент Володимир Путін заявив про неприйнятність перегляду мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України.
Тези про перегляд мінських угод Путін чує "все частіше і частіше", про це він заявив під час виступу на одному із форумів, пише "Інтерфакс-Україна".
Знайте більше: Пристайко назвав альтернативу мінським угодам
"Ми бачимо, що там постійно підіймаються питання, які з погляду врегулювання на Донбасі ми вважаємо неприйнятними і контрпродуктивними", - стверджує він.
Очільнику Кремля також здається "незрозумілою" ситуація із законом про особливий статус Донбасу.
І ще, прийнятий Радою, парламентом країни закон про особливий статус Донбасу повинен бути замінений якимось іншим, на що президент Зеленський, сказав, що, напевно, це можна зробити, але не знає, яким,
– заявив він.
Російський президент також "сподівається", що українські війська не повернуться на ділянки розведення. В іншому разі погрожує дзеркальною відповіддю.
"Повернення Нацгвардії спровокує дзеркальну відповідь"
"Ми вже чули від деяких політичних діячів про те, що в ці зони, звідки пішли війська, повинні бути заведені національна гвардія і поліція. Так, звичайно, на цих територіях потрібно підтримувати певний правопорядок. Але ми добре знаємо, що українська національна гвардія в значній мірі була сформована з так званих націоналістичних батальйонів", – стверджує Путін.
Очільник Кремля заявляє, що можливе повернення на лінію розмежування сил нацгвардію України тільки "погіршить ситуацію й спровокує дзеркальну відповідь" Донбасу.
Читайте також: Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
Що кажуть в Україні про мінські угоди?
- Глава МЗС переконує, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
- До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
- Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.